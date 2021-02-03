每日3分鐘｜40歲吞嚥力衰退常嗆到易致肺炎　3招改善檢測靠片蕉？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-02-03 21:35

打鼻鼾、雙下巴、經常嗆到可能是因為吞嚥能力退化？台灣TVBS頻道節目《健康2.0》其中一集提到如何檢測吞嚥能力是否退化，並教大家練習防喉嚨和舌頭老化的動作，有助避免嗆到引致肺炎！

經常飲水或進食時嗆到，別以為只是不小心，很可能是你的吞嚥力退化！敏盛醫院副院長江坤俊於《健康2.0》節目中提到，用餐後不停咳，即嗆咳是舌嚥能力退化的重要訊號，特別40歲或以上人士要多注意。人過40歲後，全身肌肉會開始衰退，舌頭、喉嚨與肺部周遭的肌肉力量隨之變弱，功能漸漸退化。

如果常常嗆到或容易嗆到，便不應輕視症狀。（vmxhu/unsplash）

吞嚥力衰退４個成因：

1. 喉嚨難抬起：進食時喉嚨需抬起才可讓口腔的空間變小，把口腔擠小，才能把食物推入食道和腸胃。如喉嚨難抬起，食物容易卡在喉嚨。

2. 吞頭變得不靈活：進食時一定要靠吞頭攪拌食物，令食物往後退至食道

3. 喉嚨感覺遲鈍：難以順暢地把食物吞嚥

4. 食道入口變窄：吞嚥較困

嗆到致吸入性肺炎可致命！

江坤俊就曾遇過一名70幾歲的阿公因腹膜炎進行手術，康復期間因為飲水嗆到，飲水後下午又發高燒。其實，吞嚥困難、嚼不動、吞不下的人可能會較易造成吸入性肺炎（當液體食物或膠體食物進入呼吸道會造成發炎），嚴重可致命。

吞嚥力衰退除了使人容易嗆到，致吸入性肺炎，更會造成因喉嚨附近的肌肉開始無力，出現雙下巴，好像多出來的皮膚一樣，且更易打鼻鼾。

吞嚥能力自我檢測

▼節目中，江坤俊醫師和牙科醫師趙哲晹分別提出自我評測吞嚥能力，你的吞嚥力有否衰退？你的吞嚥力有否衰退？（按圖👇👇👇）

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▼一片香蕉看吞嚥力有否衰退：（按圖👇👇👇）

訓練吞嚥力動作

語言治療師王亦群於節目中教大家兩招練口腔肌肉，防口腔肌肉和舌根退化，訓練吞嚥力。

▼兩個練口腔肌肉和舌根的動作：（按圖👇👇👇）

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婦幼健康聯盟護理主任薛惠珍亦提出了每天3分鐘練喉嚨方法，由於所有食物都須經過喉嚨，所以喉嚨對吞嚥過程來說十分重要，喉嚨和肌肉一樣也需鍛鍊，鍛鍊喉嚨可改善吞嚥力，減少噎到和嗆到的情況。

▼3招鍛鍊喉嚨：（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：容易嗆到也有可能是甲狀腺癌或食道癌的徵兆（按圖👇👇👇）

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