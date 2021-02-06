燒脂茶療｜新年食滯唔消化？中醫推薦荷葉山楂茶8款茶療燒脂消滯

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-06 09:00

農曆新年難免吃多了，容易飽飽滯滯，蘿蔔糕、年糕、角仔、曲奇、朱古力等，一不小心攝取過量脂肪及糖分，損傷脾胃。有中醫就推介了8款簡易茶飲，針對燒脂、消滯及控制血糖三大問題。 撰文：健福堂註冊中醫師姚欣彤

進食過多高糖高脂的賀年食品，會損傷脾胃，出現脘腹不適，脹滿疼痛，噁心嘔吐，爛便或便秘等症狀。（資料圖片/尹嘉蔚攝）

食滯症狀大便腐臭

大時大節飲食沒節制，進食過多高糖高脂的賀年食品，會損傷脾胃，令脾胃消化和運化（營養轉化利用）功能失常，導致飲食積不化，氣滯不行，出現積滯情況（即「食滯」），脘腹不適，脹滿疼痛，噁心嘔吐，打嗝有酸臭腐爛味，食慾減退，不思飲食，爛便或便秘，其氣味腐臭難聞等症狀。

以下8款簡易茶療針對消脂、消滯及控制血糖三大問題，大家可以按需要飲用。

▼燒脂3款茶飲（按圖👇👇👇）

+ 14 + 14 + 14

1. 普洱茯苓茶：利水化痰，去脂減肥

2. 山楂六神曲茶：清胃消食，降脂減肥

3. 荷葉山楂茶：健脾消食，降脂減肥

▼消滯2款茶飲（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

1.山楂麥芽穀芽茶：消食開胃，行氣導滯。

2. 淮山白朮茯苓茶：益氣健脾，消食開胃。

▼控制血糖3款茶飲（按圖👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

1. 麥冬葛根茶：清熱，潤肺，生津，助控制血糖

2. 金銀花荷葉茶：清胃，瀉火，養陰，助控制血糖

3. 熟地淮山茶：潤燥，滋陰，補腎，助控制血糖

注意事項

1.如有感冒症狀（即惡寒發熱，打噴嚏，鼻塞，流鼻水，咳嗽，喉嚨痛，身痛乏力），應暫停飲用以上茶療。

2.如有長期病患或任何不適，或對以上茶療有所疑惑，應向註冊中醫師查詢。

3.上述茶療只能用作日常調理，而非治療措施，若症狀有加重之勢，或出現任何不適、過敏症狀，應立即停止飲用，並就診求醫。

▼同場加映：除了茶飲外，大家也可按以下5個穴位，改善消化不良問題！（按圖👇👇👇）

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