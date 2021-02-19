【補腎茶】腎虛=腎虧？6款茶療滋陰補腎栗子黑木耳防便秘失眠

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-19 10:14

脫髮、手腳冰冷、面色淡白、容易疲勞等，都可能是腎虛引起。腎虛是否等於腎虧？腎虛、腎虧應如何改善？平日可多吃什麼食物補腎？除了食療外，又有哪些穴位按摩有助滋養腎氣？

腎虧代表腎功能差？夜尿多、腰痠耳鳴原來都和腎虛有關！補腎有什麼要注意？又有哪些茶療適合腎虛的人飲用？

腎虧等於腎功能差？

中醫認為腎是先天之本，由先天或遺傳得來的，主生長發育、水液代謝、生殖及內分泌功能，亦即泌尿系統、生殖系統和某些內分泌系統也包括在中醫腎的概念內。

「腎虛」和「腎虧」並不代表患有腎病或腎功能不好。「腎虧」是指腎氣（腎系統的總體機）虛弱，是坊間一個較廣泛和通俗的說法， 與「腎虛」同一概念。腎虛和腎虧的症狀和成因相同，但腎虧再嚴重一些，如腎虛只有1至2項腎虛症狀，腎虧人士則可能會出現3至4項症狀，且症狀較為嚴重。

腎虛會有什麼症狀？

▼ 腎虛的人會有什麼症狀?（按圖 👇👇👇）：

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補腎多吃黑色食物

▼ 中醫認為五色食物對應五臟，五個內臟是「心、肝、脾、肺、腎」，分別對應「赤（紅）、青（綠）、黃、白、黑」五色的食物。腎對應黑色，建議可多吃黑色食物，有助於養腎，以下是黑色食物例子（按圖 👇👇👇）：

▼ 同場加映：除了多食黑色食物外，多按壓以下的穴位，亦有助補腎（按圖 👇👇👇）：

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6大補腎茶療

除了黑色食物外，合桃、腰果、栗子、杞子等都有補腎功效。而針對三種不同腎虛，註冊中醫師鄧蕙盈建議以下6款茶飲給大家：

一. 腎陽虛：黑豆茶

症狀：面色淡白、眩暈耳鳴、畏寒肢冷、精神萎靡、夜尿多、陽痿等

▼黑豆茶有助利水活血，可改善畏寒、眩暈耳鳴等症狀；對豆類過敏、易脹氣、易過敏及上火人士，就應避免飲用。而本身患腎病、肝病、心臟病引致的水腫人士也應避免飲用，或會出現虛不受補的情況（按圖 👇👇👇）：

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▼ 巴戟懷牛膝杜仲茶有助補益肝腎，強壯筋骨，改善手腳冰冷；杜仲特別適用於中老年或肝腎虧虛人士，不過實熱及陰虛火旺人士應避免食用杜仲，例如出現喉嚨痛、口舌生瘡、咽乾口渴、潮熱盜汗、便秘、等症狀者不適合食用（按圖 👇👇👇）：

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二. 腎陰虛

症狀：腰痠耳鳴、潮熱盜汗、口乾咽燥、大便乾結、失眠多夢、男性易早泄、女性月經周期縮短等

▼ 桑椹杞子茶有助滋陰補腎，改善口乾咽燥的問題。糖尿病人、脾胃虛（如大便爛）人士應避免飲用。服用桑椹茶時，也應避免同食寒性食物，例如苦瓜、番茄和百合等（按圖 👇👇👇）：

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▼杞子有補腎功效，飲用紅棗桂圓杞子可溫腎散寒、滋陰養血。杞子性質較平和，適合大部分人士食用；但易消化不良、胃滯腹脹者應慎服（按圖 👇👇👇）：

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三. 腎精不足

症狀：男性精少不育、女性經閉不孕、脫髮、疲勞乏力、健忘、暈眩等

▼ 經常失眠、小便多或記性差人士，可飲用益智仁茶養心安神、健脾補腎；大部分的人都適宜飲用益智仁茶，不過易上火人士，如喉嚨痛、生暗瘡的人士，就要慎服（按圖 👇👇👇）：

▼ 五味子茶可養心安神，益氣生津，可改善暈眩、脫髮等症狀。肝火旺的人（如易怒、口苦、大便硬）、濕熱（如口臭、眼乾）、胃脹胃酸過多的人、孕婦和月經期間要慎服（按圖 👇👇👇）：

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以上茶飲僅供參考，如有任何問題，請諮詢中醫師的專業意見。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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