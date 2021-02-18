鼻涕倒流｜感冒鼻竇炎12高危因素　墊高枕頭減不適飲水熱或凍好？

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-18 08:02

鼻子、喉嚨鼻腔會不斷產生黏液，有助於保持呼吸道濕潤，而在呼吸的過程中，空氣裡充滿著細菌、花粉和其他環境污染物，當這些髒空氣進入身體時，若沒濾掉這些微粒，可能會造成問題。 文：CihRong Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

鼻涕倒流的定義與症狀：

我們通常不會注意到這些黏液的存在，因為有時會不小心吞下肚或是從鼻子排出，然而，若身體產生過多的黏液，人們可能會感覺有黏液在喉嚨後面，這就是鼻後滴流綜合症狀，也稱作鼻涕倒流。

鼻涕倒流有多常見

鼻涕倒流很常見，而且可能影響各個年齡層的人，但是只要避開可能的危險因素，就能有效控制。若想了解更多資訊，請諮詢你的醫生。

鼻涕倒流的症狀

- 喉嚨癢或喉嚨痛 - 過多黏液流入胃部引發噁心 - 經常清喉嚨 - 過度吐痰或吞鼻涕 - 口臭 - 夜間咳嗽加重

▼鼻涕倒流原因（按圖了解👇👇👇）

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過敏是最常見導致鼻涕倒流的原因，若您曾檢測過敏原，最好避免已知的因子或在暴露前提早投藥。另一個常見的原因是鼻中膈彎曲（Nasal septum deviation, NSD），這代表鼻孔之間的軟骨薄壁（鼻中隔）移位或向一側傾斜。鼻腔通道縮小，鼻涕無法順利排出，導致鼻涕倒流。其他因素包含：

- 低溫 - 病毒感染引發感冒或流感 - 鼻竇感染 - 懷孕 - 天氣變化 - 乾燥的空氣 - 辛辣的食物 - 特定藥物，包含某些血壓藥或避孕藥 - 有些情況下，鼻涕倒流不是因為鼻涕過多，而是喉嚨無法清除這些黏液。吞嚥困難或胃酸倒流（胃食道逆流、GERD）會讓液體卡在喉部，讓人感覺像鼻涕倒流。

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鼻涕倒流的風險因素

下列因素可能會增加鼻涕倒流的風險：

- 感冒及流感 - 過敏 - 鼻竇感染或鼻竇炎 - 鼻音 - 異物卡在鼻子裡 - 懷孕 - 某些藥物，如避孕藥和血壓藥 - 鼻中隔彎曲或鼻竇異常 - 天氣因素 - 某些食物，如：辛辣食物 - 化學藥劑、香水、清潔產品，或其他刺激物 - 吞嚥問題及胃酸倒流

鼻涕倒流的診斷與治療

若您或家人出現下列症狀，請去看醫生：

- 居家療法無效，鼻涕倒流超過10天。 - 黃綠色或帶血絲的鼻涕。 - 鼻涕有異味。 - 發燒。 - 呼吸急促。

若您有疑慮，或發生一項或多項上述症狀，請諮詢您的醫生。每個人的狀況都不太一樣，最好與醫生討論，才能獲得最妥善的治療。

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改善鼻涕倒流的生活調整與居家療法

以下生活調整與居家療法可能對改善鼻涕倒流有益：

- 非處方藥充血劑能降低鼻塞的情形，治療鼻涕倒流，如：偽麻黃素（Pseudoephedrine）。 - 服用較新的抗組織胺藥物，如：氯雷他定（Loratadine）和西替利嗪（Cetirizine），能幫助解決鼻涕倒流的情形。 - 用生理食鹽水噴霧能使鼻腔更滋潤，降低鼻涕倒流的症狀；若您的症狀持續一段時間，醫生可能會開立類固醇鼻噴劑、使用洗鼻壺或洗鼻器也能沖掉多餘的鼻涕 。 - 睡覺時頭部稍微墊高也能幫助排出鼻涕。 - 保持滋潤與預防鼻涕倒流同等重要；多喝溫熱水，如茶或雞湯，能稀釋黏液，避免過於乾燥。記得喝大量的水，這也能稀釋鼻涕，並使鼻腔保持濕潤，減少不適的情形。

若您有任何疑問，請諮詢醫生，以獲得最妥善的照護。

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（01製圖）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：什麼是鼻涕倒流？症狀、原因、治療與改善】