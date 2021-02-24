耳屎｜灰乾或濕疹黃白黑赤6種耳屎啡黏最健康　壓力大耳屎特多？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-24 08:02

耳垢顏色居然還能可以給我們許多關於健康的訊息 ! 其實耳垢是由皮屑、長鍊脂肪酸、角鯊烯和醇所混合而成，可以在耳道中形成抗菌、防黴，以及避免蟲蟲及灰塵入侵。 然而，儘管耳垢有保護作用，我們通常還是會定時清掉它。有些耳屎豐富的人，甚至會以清洗的方式。若你選擇使用棉花棒，也請注意不要過度掏挖，深入耳道內部，降低耳膜受傷的風險。

▼6種耳垢顏色所代表的身體狀況（點擊下圖看清！👇👇👇）

1. 濕黏的黃色耳垢

濕黏耳垢是常見的兩大耳垢型態之一，黏稠濕潤的質地，是為了防止耳道乾燥、搔癢，具有潤滑的作用。

2. 黏稠、暗色咖啡耳垢

耳垢的顏色愈深，很可能是身體出汗量高於平常，而產生化學物質的影響，通常發生在體汗較重的人身上，但別擔心，這仍屬於「健康」的耳垢狀態。

3. 乾燥、白色片狀耳垢

白色、乾性、片狀的耳垢，是另一種常見的耳垢種類。耳垢乾燥或濕黏，與我們的隱性基因有關。耳垢呈此狀態的人，體味通常較淡。

4. 濕黏的灰色耳垢

若耳垢屬於濕黏型，但看起來卻有點灰灰的，這可能是灰塵堆積所致。雖然灰耳垢聽起來很可怕，但其實這只是耳垢正在發揮保護耳道的作用，把異物排出的表現。不過，如果你的耳垢帶有乾癢的皮屑，或是乾裂的情形就要注意是否是「脂溢性濕疹」，最好找一下醫生處理。

5. 暗黑色耳屎

這可能是壓力過大導致耳垢大量產生的後果。或者只是耳垢累積太久，導致耳垢中的脂肪氧化變黑而已。耳垢在耳道裡待得愈久、氧化的時間愈久，顏色可能就愈深。

6. 帶血耳垢

通常深色或日積月累的陳年耳垢，看起來會感覺帶有血絲。不過也有可能是外力或疾病造成耳膜受損、穿孔、破裂等，若發生這樣的情形，安全起見，最好還是去看個醫生。

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