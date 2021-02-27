鼻塞｜喉痛鼻涕黃鼻竇炎或過敏性鼻炎？症狀成因4差異1按面頰就知

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-27 10:02

「鼻塞」是常見的感冒症狀，但除了感冒外還有很多原因會造成鼻塞，包含像是鼻竇炎、過敏性鼻炎，往往搞得民眾一頭霧水。台灣家醫科醫師分析，除了從症狀上判斷，也許可以觀察鼻涕，因為鼻過敏的鼻嚏通常是比較水狀，鼻竇炎通常會比較黏稠、顏色會比較黃。但最重要還是交給醫師評估，對症下藥才會好得快。

鼻竇炎、過敏性鼻炎不一樣！

由於鼻腔是空氣進入人體後第一個防護線，對於保護人體健康至關重要。在鼻子的構造中，鼻竇為一群位在鼻腔周圍充滿空氣的空腔，幫助調節空氣的濕度和溫度。當病毒或細菌從鼻腔侵入鼻竇是最常造成鼻竇炎的原因。

鼻竇炎又分為急性和慢性，通常急性鼻竇炎症狀發生4周內，而慢性鼻竇炎的症狀發生超過12周，台灣台北市聯合醫院中興院區家庭醫學科主任孫文榮說：「遇到鼻塞的患者，一般會先看是不是鼻竇炎先進行排除，因為鼻竇炎的處理會比較麻煩。」

但過敏性鼻炎是因為鼻腔對外來物質的刺激產生過度異常反應，可能是花粉、塵蟎等，使鼻腔處於持續性慢性發炎狀態。

▼鼻竇炎、過敏性鼻炎差異（點擊下圖看清！👇👇👇）

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鼻竇炎、過敏性鼻炎有什麼分別？

那民眾到底該怎麼判斷自己是鼻竇炎還是過敏性鼻炎？孫文榮提到：「鼻過敏的鼻嚏通常是比較水狀，如果是鼻竇炎因為鼻涕在鼻竇裡面會比較黏稠，顏色會比較黃。」

此外，「通常可以按壓兩頰如果鼻竇會疼痛代表是鼻竇炎，但這些只是簡單判斷的依據，有時候也不見得，因為鼻竇有好幾個。」孫文榮說道。

這些都是相對簡單可供民眾判斷的方式，但也不盡然就是如此，孫文榮說：「鼻竇炎跟感冒是可能同時發生的，所以要看鼻竇本身有沒有發炎。光看一個鼻涕不是那麼準確，還是要綜合判斷會比較好。」

除了從症狀之外，也可以從發作的時間作為區分，台灣西園醫院耳鼻喉科施淳文醫師解析：「通常過敏性鼻炎最慢會在四個小時內緩解，但如果是鼻竇炎造成的時間會比較長，慢性鼻竇炎可能超過三個月以上。」

且兩者的症狀還是略有些差異，施淳文醫師表示：「鼻子癢、打噴嚏這些是過敏性鼻炎，但如果有鼻悶、臉脹、鼻涕的臭味、喉嚨痛、咳嗽則是鼻竇炎。」

但不管是哪種原因造成的鼻塞，孫文榮解釋：「感臨床醫師還是以症狀處理為主，但如果已經變成慢性鼻竇炎處理的方式又不太一樣，就沒辦法用一般處理鼻塞的方式來緩解，可能要做鼻竇腔的穿刺、鼻竇腔的清洗等。」

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如何紓緩鼻塞症狀？醫師教4大訣竅

1. 喝熱飲或補充水分：幫助鼻涕排出 2. 吸入熱蒸氣：泡熱水澡、放置溫熱的毛巾在鼻子上 3. 規則運動：一般可以改變體質，增加抵抗力 4. 戴口罩：隔絕髒空氣與過敏原

雖然鼻炎與鼻竇炎大多不會危及生命，但常常造成工作效率、睡眠品質或情緒上的影響，且鼻竇炎、過敏性鼻炎兩者是可能同時並存，施淳文醫師解析：「因為過敏性鼻炎算是體質問題，而鼻竇炎通常是病毒感染造成。」

施淳文在臨床上就遇過，患者本身有過敏性鼻炎的因為過敏發作而困擾，接下來可能到了梅雨季節時，反覆的慢性鼻竇炎更是讓他無法好好專心上班，常常要跑診所拿藥。

加上患者因為胃部較弱吃了抗生素又常常感到不舒服，痛苦多年後，終於在開刀後順利解決了他多年的困擾，施淳文說：「目前治療慢性鼻竇炎，除了藥物使用以外，手術主流為『功能性內視鏡鼻竇手術』，它是利用內視鏡將病變組織﹙例如鼻瘜肉﹚從鼻竇開口去除，將房門打通並恢復鼻竇通路通暢，以使鼻竇內黏液纖毛的功能可逐漸恢復正常。」不管是鼻竇炎、慢性鼻炎還是得找醫師治療，才能對症下藥。

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