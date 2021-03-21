尿頻｜每晚2次夜尿或膀胱過度活躍症　8條問題自我檢測要戒橙汁？

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-21 17:02

膀胱過度活躍症（又稱：膀胱過動症，Overactive bladder，簡稱OAB）是症狀症候群，而不是特定一種疾病，但卻會影響到生活品質，包括減少性生活、旅行、運動、無法工作和自卑。根據台灣本土資料顯示，膀胱過度活躍症的盛行率約16.9%，女性盛行率略高於男性，女性18.3%，男性16.0%。且隨著年齡增長，膀胱過度活躍症的盛行率也會跟著增加，60以歲上罹患膀胱過度活躍症的人高達28.2%。以下帶你認識什麼是膀胱過度活躍症。 文：徐佳蓁 醫學審稿：台灣註冊醫師吳振宇／Hello醫師

膀胱過度活躍症是什麼？

膀胱過度活躍症可以分為沒有任何原因造成的原發性膀胱過度活躍症，以及神經病變引起的膀胱過度活躍症。但膀胱過度活躍症並不等於尿失禁（Incontinence），三分之二的病人僅有急尿、頻尿與夜尿等症狀，少部分患者會產生急迫性尿失禁。膀胱過度活躍症起源於膀胱逼尿肌（Detrusor urinae muscle）不正常收縮，而應力性尿失禁則起因於骨盆底肌肉及尿道括約肌鬆弛。

膀胱過度活躍症的症狀

膀胱過度活躍症有四大典型症狀：

1. 頻尿：指一天解尿次數八次以上。

2. 夜尿：晚上起來解尿兩次或兩次以上。

3. 急尿：突然產生強烈想解尿的感覺，完全無法忍耐。

4. 急迫性尿失禁：急迫性尿失禁（Urge incontinence）是指經常在想解尿時，來不及到廁所就尿出來，甚至影響到工作、旅遊。

膀胱過度活躍症的診斷

確診膀胱過度活躍症前，醫師需要先排除病人是否有代謝性問題，如尿崩症、糖尿病（Diabetes）、泌尿道疾病，如泌尿道感染、結石、間質性膀胱炎（Interstitial cystitis，簡稱IC）或神經學疾病，如腦血管意外、脊髓受傷、腫瘤等其他病變，所以可能會要求病人做以下檢查：

- 一般尿液檢查

- 婦科檢查：評估是否有骨盆腫瘤壓迫或子宮陰道脫垂現象，及咳嗽時會否漏尿，並教導骨盆底肌肉運動並且評估功能。

- 排尿日誌：病人可以記錄三天的解尿日記，紀錄小便次數、時間、喝水量、夜尿次數，作為評估參考。

- 膀胱尿動力學檢查：對於較複雜病狀或初步治療無效者，會進行膀胱尿動力學檢查。

膀胱過度活躍症自我檢測表（點擊下圖看清！👇👇👇）

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膀胱過度活躍症治療

醫師多會先以行為治療、膀胱訓練的方式治療膀胱過度活躍症，如果不見效，才可能增加配合藥物治療。

行為治療：

醫師會推薦膀胱過度活躍症的病患進行「膀胱訓練」，目的是在訓練病患每3~4小時解尿一次，同時不用害怕漏尿。膀胱訓練的方式如下：

- 早上起床時及晚上睡覺前去解尿。

- 延長解尿間隔時間，如果原是每一小時解尿一次，可試著改成一小時又15分鐘。

- 當成功延長解尿的間隔時間，維持一至二周後，便可以試著再增加間隔時間，為一小時又30分鐘解尿一次。

- 儘可能堅持設定的時間，能延長多久就延長多久。

膀胱過度活躍症運動：凱格爾運動

有些醫師會鼓勵病人多做凱格爾運動，藉此訓練骨盆底肌肉；骨盆腔內包含膀胱、尿道、陰道和直腸周圍的肌肉群都是，骨盆底部是由提肛肌及其他肌群所構成。

膀胱過度活躍症藥物

更年期後，利用陰道雌激素療法可以幫助加強尿道和陰道區域的肌肉和組織，而陰道雌激素有乳膏、栓劑、片劑等形式，可以某種程度改善膀胱過度活躍的症狀。

放鬆膀胱的藥物，也可以幫助緩解膀胱過度活躍的症狀和減少尿失禁的發生。這些藥物包括：Tolterodine（妥樂定）、Oxybutynin（達多幫錠，可被做成藥丸、凝膠或皮膚貼片）、Trospium（妥斯平錠）、Solifenacin（理膀順）、Darifenacin、Fesoterodine、Mirabegron等。

改善膀胱過度活躍症的飲食和習慣

生病了當然不能只靠藥物調整，生活和飲食習慣也息息相關！膀胱過度活躍症的患者可以藉由調整以下的生活、飲食習慣，減緩膀胱過度活躍症的症狀。

- 少喝咖啡或含咖啡因的飲料、含糖飲料、碳酸飲料、柑橘類水果與柑橘類飲料、人工甜味與辛辣的食物，這些可能會加重急尿或頻尿的現象。

- 控制喝水量，大多數專家建議將平均總液體攝入量減少25％，但整體的飲水量不要少於一公升。一般建議每天約喝1,500~2,000毫升的水量，要隨著活動量，或流汗多寡調整，且睡前不要喝太多水。

- 多攝取纖維並保持運動，養成規律的排便習慣，最少每兩天排便一次，避免用力排便。

- 減重可幫助改善膀胱過度活躍的症狀。

- 如有抽煙習慣，建議病患戒煙，因為煙品中的化學物質會刺激膀胱。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：一天尿很多次、半夜還起床尿尿？可能是膀胱過動症】