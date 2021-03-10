關節炎｜洪金寶曾換膝蓋現毋須輪椅仲跑得！3個動作改善關節退化

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-10 17:54

老牌武打明星洪金寶連續2、3年被拍到坐輪椅、爆瘦等照片，大家都擔心他的健康。但日前他出席電影開鏡儀式，雖然拄著拐杖，但他當場示範小跑步，打破他健康亮紅燈傳聞，也給許多關節不好的長者帶來希望。醫師表示，只要勤做3個運動，關節炎患者也可以變回一尾活龍。

洪金寶日前出席電影開鏡儀式、狀態好好：

昔日只能坐輪椅，今行動自如

今年69歲的洪金寶，因為拍武打戲長年舊傷，加上體重過重、年齡增長，2017年進行過膝蓋手術。後來的幾年他雖然能走路，但是經常被拍到坐輪椅，給人家身體愈來愈虛弱的感覺。而他去年爆瘦和昔日好友譚詠麟吃飯的照片曝光，喜歡他的粉絲都擔心他的健康。

醫師推3運動助關節炎患者恢復活力

但日前他參加新戲開鏡，又恢復往日胖嘟嘟的樣子，雖然拄拐杖，但是行動自如。還現場示範小跑步給拍照，還跑得超快。台灣台南復健科醫師楊照彬說，如果勤做這3運動，關節炎患者也有重生的機會。

太胖的患者要先減重

雖然媒體都擔心洪金寶「爆瘦」，但他的家人受訪時表示，瘦下來是因為醫師建議減重降低膝蓋負擔。楊照彬說，對太胖的關節炎患者來說，減重真的可以減輕膝蓋很大的負擔，減少膝關節炎的繼續破壞，是復健成功的第一步。

▼關節炎患者重生3運動（按圖 👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

1. 抬腿運動

台灣台南復健科醫師楊照彬說，膝關節炎的患者要增強活動力，首先要從抬腿運動開始。

a. 讓膝蓋以90度垂直角度垂下的姿勢端坐椅子上，背有支撐略靠椅背。 b. 雙手放在兩側輕抓著椅墊。慢慢抬高一側的腿，讓大腿後側離開椅墊撐20秒，感覺大腿前側肌肉用力再放下。 c. 休息3秒鐘後再做1次，做20下後換另一腳再做20下。兩側做完為1組，每次可做3組。

做一段時間，感覺大腿肌力有加強，可以在腿上綁沙包，或是綁強力帶，增加運動阻力。

2. 騎單車運動

當抬腿動作讓四頭肌肌力達到一定程度後，要開始強化大腿前後左右的控制能力。

楊照彬建議可以進行騎單車運動，但是必須是有阻力的狀況下才有訓練作用。建議可以使用能增加阻力的健身單車進行踩踏運動，先從輕的阻力，加強到重的阻力練習。

踩踏單車踏板的圓弧旋轉動作可以同時訓練到大腿肌肉前側、後側的肌力，並且能控制大腿內、外側肌肉，讓大腿肌肉全方位加強訓練。

3. 半蹲運動

楊照彬提醒，半蹲運動一定要等到前面兩個運動訓練都做得不錯時才能開始訓練，因為一旦蹲得不好，膝關節反而容易受傷。他強調不是「深蹲」， 深蹲技術要求高，常看到有人做不正確，不但膝關節，連髖關節都受傷。採取有點像半蹲馬步的姿勢，從髖關節打開微微蹲下。這時候會感覺到從膝蓋以上的大腿前側肌肉拉緊、用力，髖關節以下的大腿肌肉內側和前側肌肉也能強化。

強化股四頭肌，就掌控大腿控制力

楊照彬說，股四頭股覆蓋大腿整個正面，控制包括股直肌、股外側肌、股內側肌和股中間肌等4大塊肌肉。股四頭肌可以掌控小大腿的伸、屈，做到伸膝、屈膝、屈髖等動作，只要股四頭肌肌力重新強健起來，可以減緩膝關節炎疼痛。

他認為，只要做好這3個運動，大約有一半未置換關節的關節炎患者可以重拾活力。如果運動再加上玻尿酸、PRP等增生療法的非運動治療，多數輕到中重度患者活動力都能有很大改善。

相關文章：膝蓋痛｜每日1罐汽水增患關節炎63% 5類食物最傷膝燒烤易骨脆？👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

蹲下卻爬不起來？護膝專家2招幫關節延壽 飲食補充3營養素

【本文獲「TVBS」授權轉載。】