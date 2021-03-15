消委會｜26款染髮劑7成含致敏物50惠滿分　選用5招含這成分最傷髮

撰文： 梁啟敏 張玉如 最後更新日期： 2021-03-15 15:13

染髮已成了不少人生活的一部分，市面有很多聲稱成分「天然」、「草本」或「有機」的染髮劑，究竟這些染髮劑是否一定無損健康？消委會測試了市面26款在包裝或名稱上聲稱「天然」、「植物成分」或「有機」的染髮用品，發現部分檢出致敏物質、重金屬和細菌，使用含化學成分的染髮劑，可引致過敏、發炎，其中1款更含可導致基因發生永久性突變的禁用物質。

除了在髮型屋染髮，近年不少人會在家中使用標榜天然的染髮劑自行染髮。（資料圖片）

消委會於去年12月從個人護理專門店、美容用品專門店、美髮用品專門店及超級市場收集了26款標示着「天然（natural）」、「草本（herbal）」、「植物成分（plantbased）」或「有機（organic）」等字眼的半永久或永久性染髮劑，當中包括7款染色護髮素（colorconditioner）、13款含氧化染料（oxidativehairdye）的永久性染髮劑和6款草本海娜（henna）染髮粉。樣本的顏色型號主要是以黑色和深啡色為主，售價由$18至$450不等。

總評滿分9款染髮劑

消委會測試項目包括8種常見於染髮劑的致敏物質、阿摩尼亞（或稱氨，ammonia）、重金屬、硼酸鈉和樣本的酸鹼值，亦參考內地的《化妝品安全技術規範》對草本海娜類樣本進行微生物測試。

26款產品中，總評獲5星滿分的共有9款。

▼總評最高分的染髮劑及染色護髮素（按圖 👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

16款檢出致敏物質

雖然9款染髮劑獲5星評級，但當中2款仍含致敏物質。不同類型染髮產品在致敏物質測試中有明顯差異：7款染色護髮素均沒有檢出任何致敏物質；13款永久性染髮劑及6款草本海娜染髮粉則分別檢出不同種類的致敏物質。而其中「TS天然萃取染髮霜」更含有禁用物質間苯二胺（m-phenylenediamine，MPD），它在歐盟的《CLP法規》中屬急性毒性及第一類的皮膚致敏物，可導致第二類基因發生永久性突變。

▼16款染髮劑檢出致敏物質（按圖 👇👇👇）

+ 27 + 27 + 27

出現痕癢、刺痛等過敏反應

是次測試的幾種致敏物質屬於染髮劑中染料的部分，當中的對苯二胺（PPD）在永久染髮劑中最常見，而歐美和亞洲人中約有1–6%的人會對PPD產生過敏反應，且女性為主。

過敏反應最常見的症狀，包括： 痕癢（71.3%），亦有不少人會感到刺痛（8.6%），乾燥（1.9%）和灼熱（1.0%）。另外，亦有部分人會出現紅斑和斑塊，而嚴重的併發症包括接觸性蕁麻疹、血管水腫、脫髮、支氣管痙攣、哮喘和腎中毒等，更有機會對生命健康造成威脅。

皮膚科專科醫生陳厚毅提醒，如果消費者在使用染髮劑時感到痕癢，甚至有灼熱的感覺，應立即用清水清洗。如清洗後皮膚症狀持續，消費者應盡快向醫護人員求助。

霉菌和酵母菌總數最多超340倍

由於歐盟在草本海娜染髮粉經常檢出細菌或霉菌含量超出安全標準而需回收，是次測試6款海娜染髮粉的微生物含量，結果發現全部樣本的菌落總數皆超出內地的《化妝品安全技術規範》中在其他化妝品類別的指標限值（1000CFU/g），樣本檢出的菌數由4400至250000CFU/g，最多超出限值達250倍。

▼6款草本海娜染髮粉菌落總數超標（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

此外，3款樣本檢出霉菌和酵母菌總數超出指標限值，包括「RADICO」、「BeNature」和「YOTA優田」，檢出的霉菌和酵母菌總數由4000至34000CFU/g，最多超出限值達340倍。

皮膚科專科醫生陳厚毅指一般情況下使用高含菌量的染髮產品未必會對身體造成不良影響，因為皮膚表層應能保護身體，以防細菌入侵。但如果消費者在使用染髮劑時頭皮有損傷，或不小心把產品濺到眼睛，則有機會引致過敏，甚至發炎。由於草本海娜染髮粉的染髮時間較長（一般染髮用品需時30分鐘左右，海娜則需60分鐘或以上），加上需經常補染，有機會增加健康風險。消費者如果打開產品包裝後，發現有異味，或表面有霉菌滋生，應立即停止使用。

蠶豆症不可使用海娜

消費者在購買純天然海娜粉染髮產品時，若發現產品沒有標示成分，但又標明能「快速染成黑色或其他鮮艷顏色」等字眼，便可能添加了化學物質，宜小心選用。另外，有蠶豆症的人士不可以使用海娜，因為海娜當中的成分會使蠶豆症患者產生大量紅血球受到破壞的溶血反應。對有蠶豆症的人士，將海娜粉塗抹在頭皮、手掌或腳底等地方，有機會引起急性溶血現象，嚴重情況甚至會有生命的危險。

有蠶豆症的人士不可以使用海娜，因為海娜當中的成分會使蠶豆症患者產生大量紅血球受到破壞的溶血反應。（資料圖片/潘希橋攝）

5款樣本檢出小量阿摩尼亞

在永久性染髮用品中常見的阿摩尼亞含有刺鼻氣味，同時容易導致頭皮和眼睛敏感。測試結果發現1款染色護髮素「LPLP」及4款永久性染髮劑中的色素劑檢出阿摩尼亞，包括「Herbatint」，「TintsofNature」，「Khloris」及「LUCIDO-L」，檢出量介乎0.1%至0.45%（以NH3計算），雖未超出歐盟和內地規定最高濃度6%，但該5款樣本均標示含阿摩尼亞的成分，「Herbatint」和「TintsofNature」更標示為「不含阿摩尼亞」。

選擇和使用染髮用品小貼士

1. 有濕疹或頭皮表面痕癢甚至破損，應避免染髮。不健康的頭皮有機會增加身體對不同化學物質和微生物的過敏反應，消費者應小心留意。

2. 染髮前應該先詳細閱讀包裝和說明書上標示的使用方式，並按指示進行皮膚敏感測試，以減低因染髮可能導致的健康風險。

3. 如曾因染髮引起過敏反應，選擇染髮產品時應加倍小心，特別留意產品包裝上的成分表，避免使用含較多不同致敏物質的產品。如有需要，可向醫護人員了解並進行致敏物質的測試。

4. 永久性染髮劑一般會加入阿摩尼亞和過氧化氫等化學物質，讓染料能進入皮層內部，有機會破壞頭髮表層，造成乾燥或毛躁。如希望減低對頭髮的傷害和減低過敏的風險，應避免選擇該類染髮用品。

5. 使用染髮劑時如感到痕癢，甚至灼熱，應立即用清水清洗。如果清洗後，皮膚的症狀持續，消費者應盡快向醫護人員求助。

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