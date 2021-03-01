白髮｜舒淇白髮網民難接受？現頭頂腎氣不足補充4類營養芝麻雞蛋

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-01 19:53

44歲舒淇近年多次分享自己的白髮照，引來不少網民關注，有人不能接受昔日女郎出現老態，但亦有不少人欣賞其坦率態度。究竟幾多歲開始有白頭髮是過早？早生白髮又反映什麼健康狀況？吃什麼有助改善？

頭髮隨年紀漸長變白，是自然不過的事，在中醫的角度看，白髮和人體的肝腎功能有密切關係，不論男女，踏入40歲後，腎精開始逐漸衰退，表現在頭髮上，便是頭髮顏色漸漸轉白，屬正常生理現象。舒淇年屆44歲，所以也不算早生白髮。

▼44歲舒淇白髮多，在社交平台上分享過自己生白髮的女星還有哪個？（按圖👇👇👇）

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白髮位置反映什麼？

如果40歲之前已出現白髮，甚至異常掉髮，便不得不注意。當白髮分別生長在兩鬢、前額、後腦可能暗示著體內臟腑的健康狀態。

▼以下4個地方長白髮，可能有這些問題：（按圖👇👇👇）

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1. 前額：脾胃失調 2. 兩鬢（耳朵兩邊）：肝血不足、肝火旺盛 3. 頭頂及後腦：腎氣不足

白髮成因缺乏了什麼？

在西醫角度而言，生白髮也反映身體可能有5個健康問題，包括缺乏維他命B12、骨質疏鬆、甲狀腺功能失調等。

▼生白髮可能反映5個健康問題：（按圖👇👇👇）

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黑色食物有助養黑髮。（VCG）

養黑髮貼士

1. 進食黑色食物

中醫認為腎主「黑」，部分黑色食物能補益腎精，建議日常飲食能加入黑色食物，如黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑椹等。

▼黑色食物例子：（按圖👇👇👇）

相關文章：【中醫教室】腎虧非腎病=不舉？6大成因食療穴位補腎多吃黑食物

2. 補充4大營養素

除了黑色食物外，還可補充4類營養，包括生物素、優質蛋白質、鐵和花青素都有助頭髮保持亮麗烏黑。

▼4類養髮食物例子：（按圖👇👇👇）

3. 養髮食療

▼何首烏烏骨雞湯：（按圖👇👇👇）

▼芝麻糊：（按圖👇👇👇）

4. 穴位治療

中醫師陳潮宗提出3個穴位，有助促進頭皮健康，改善白髮，不妨多多按壓！

▼改善白髮穴位（按圖👇👇👇）

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