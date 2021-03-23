骨質疏鬆｜女人50歲後骨質年降3%！靠牆站自我檢測預防4招要戒茶?

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-23 20:22

「醫生啊！我最近都會腰痠背痛，我是不是有骨質疏鬆症啊！」這是許多民眾常有的誤解，骨質疏鬆其實本身並沒有特定的症狀，除非到骨質相當疏鬆，才會在負重活動時有骨頭痛的情形。許多人都是發生骨折後，才發現自己罹患了骨質疏鬆症。

停經後骨質流失快 小心骨鬆找上妳！

人類骨質密度的巔峰大概落在30到40歲，之後就會以每年1％的速度逐年下降，50歲或停經後的婦女更以每年3%的速度下降，所以停經後的婦女要正視這個問題。骨質疏鬆的定義為全身性的骨骼疾病，會造成骨量減少、骨骼結構變脆弱，進而使得骨折的風險提高。所以例行的骨質檢查很重要，骨質密度檢查原理是利用X光的照射來計算腰椎及髖關節的骨質密度。

最常發生骨質疏鬆性骨折的位置在脊椎、髖關節、手腕及肩部。在家可以利用一些簡單的測試幫自己或長輩篩檢：

1. 身高縮水超過3公分 2. 靠著牆壁站，後腦與牆壁的距離大於3公分 3. 肋骨下緣與骨盆骨上緣距離小於2公分

喝茶會骨鬆嗎？醫生公開正確預防4招

大家常聽到喝咖啡或茶會加速骨質流失，這點目前並無定論；至於飲酒過量，則常因營養不良或跌倒風險提高而容易造成骨折，跟骨質疏鬆較無直接關係。

▼臨床上，有許多建議可幫助民眾預防骨質疏鬆症（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 鈣質及維他命D的攝取

不論從食物或是健康食品攝取皆可。停經前婦女及男性一天建議攝取1000毫克，停經後婦女則為1200毫克，乳製品是很好的來源。維他命D是鈣質吸收重要的輔酶，大多數由皮膚接受日光照射而人體自行合成，但在許多人怕曬黑的觀念下，台灣人維他命D缺乏的比例相當高。停經後婦女及老人，一天建議攝取800國際單位。

2. 戒煙

吸煙會加速骨質的流失，所以務必戒煙。

3. 適當的運動

每周3次，持續30分鐘的運動不只可增加骨頭強度，強化肌力及關節的協調性，對老人家來說，更能維持心肺功能。

4. 預防跌倒

跌倒是造成骨質疏鬆性骨折最常見的原因，改善家中活動的環境及治療眼科問題是首要任務。

如果您發現或懷疑有骨質疏鬆問題，歡迎諮詢骨科醫生做進一步評估和治療。

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撰文：台灣西園醫院教研部主任暨骨科醫師張偉德；本文摘自：西園醫院健康月報

【本文獲「TVBS」授權轉載。】