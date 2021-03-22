新冠疫苗｜曾鈺成曾通波仔照打科興　心臟病高血壓打疫苗7大須知

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-03-23 10:26

立法會前主席曾鈺成昨日（3月21日）到官涌體育館接種科興疫苗，他在個人社交網站表示自己曾接受「通波仔」手術，在諮詢心臟科醫生意見後，認為情況適合接種疫苗。心臟病患者、曾接受心臟手術人士適合打新冠疫苗嗎？正在服藥的人士又是否適合打疫苗？

曾鈺成於2017年曾接受俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療手術，其間血管收窄，需放置6個支架，如果非手術時發生會有生命危險，並指自己「執返條命」。

▼ 曾鈺成3月21日接種科興疫苗 （按圖了解👇👇👇）

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心臟病患者應接種新冠疫苗嗎？

曾接受「通波仔」手術（冠狀動脈介入治療術）或「搭橋」（血管繞道手術）人士適合接種疫苗嗎？接種後又會出現哪種副作用？

▼ 心臟病患者接種新冠疫苗Q&A （按圖了解👇👇👇）

1）有心臟疾病可以接種疫苗嗎？

可以。但病情必須受控和穩定。每人情況不同。心臟專科醫生陳麒尹表示，心臟病患者應先向醫生諮詢，並了解自己身體狀況，視乎情況是否接種。前應先向心臟科醫生了解自己的情況和病歷，才可安心打針。

2）曾接受心臟手術（通波仔／搭橋）適合接種疫苗嗎？

可以。若曾接受心臟手術，包括俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療術、「搭橋」的臟血管繞道手術，在接種前建議先諮詢你的心臟專科醫生意見，經過專業評估後再作決定。

3）若即將接受心臟手術可以接種嗎？

不建議，應視乎情況和病情和醫生意見作決定。

4）正在服心臟科藥物（如抗心臟衰竭藥、阿士匹靈、抗凝血藥）可以接種嗎？

可以。但需留意過去3個月～6個月病情有否出現改動，病人亦需確保自己的病情已受控／穩定就可以接種。若你正在服用心臟藥物，打疫苗前後都需要繼續服藥，千萬不能因打針而突然停藥。

5）如不知道自己有否隱性心臟病，應該打針嗎？

陳麒尹醫生勸喻，患者在接種前應先清楚了解自己的身體狀況，例如心血管、心律、心臟狀況等，才能安心接種。

若你是心臟病高危人士，或有「三高」就要注意：

每年應接受身體檢查，以評估心臟和心血管狀況，接種疫苗前可先檢查身體，以獲得最新驗血報告。患者上血壓不應高於140、下壓不過90，平均血糖值為6.5%左右等。若「三高」史已有10年但沒有看醫生，打針前建議先去驗身，以獲得詳細報告才作決定。

6）接種疫苗後，有機會出現什麼副作用？

▼ 根據2019冠狀病毒病專題網站，科興的「克爾來福」疫苗有哪些副作用？ （按圖了解👇👇👇）

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▼ 根據2019冠狀病毒病專題網站，復星醫藥與德國藥廠BioNTech的「復必泰」疫苗有哪些副作用？ （按圖了解👇👇👇）

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▼《香港醫院藥劑師學會》資料顯示，阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學的疫苗有哪些副作用？ （按圖了解👇👇👇）

7）心臟病患者打針前有什麼需要注意的地方？

患者在接受疫苗前需注意自己病情是否受控，亦應先和家庭醫生或心臟科醫生商量病情才能安心接種。不同人有不同情況。病歷、年齡等都是考慮是否接種新冠疫苗的因素之一。如果是長期病患者或三高人士，打針前應先問家庭醫生意見。

▼哪種人不宜接種新冠疫苗：（按圖了解 👇👇👇）

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癌症病人可否接種新冠疫苗？

臨床腫瘤科專科李兆康醫生回應，癌症病人在接受抗癌治療期間是可以接種新冠疫苗，而且是安全的。而癌症康復者接種疫苗，效果和正常人一樣。

▼ 癌症病人接種新冠疫苗的注意事項：（按圖 👇👇👇）

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新冠疫苗邊度打？

▼2月26日起，5間疫苗接種中心和普通科門診將為優先組別的市民接種「科興疫苗」。3月1日起，並額外增加三間社區疫苗接種中心，分別是將軍澳體育館、葵青林士德體育館和屯門友愛體育館：（按圖了解👇👇👇）

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▼ 現階段開放19間接種「復必泰」疫苗的接種中心，已開始網上預約：（按圖了解👇👇👇）

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政府3月1日公布提供疫苗接種的私家醫生名單，共有833名醫生參與提供科興疫苗接種。市民可以選擇到名單上的診所打針，直接與該名私家醫生及診所預約接種，毋須透過政府網上預約系統預約。

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：港島區 （按圖了解👇👇👇）

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▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：九龍區 （按圖了解👇👇👇）

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▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：新界區 （按圖了解👇👇👇）

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*接種疫苗後，接種人士需在現場逗留觀察最少15分鐘才可以離開。市民接種後亦會獲得紙本針卡，同時可利用「智方便」流動應用程式下載電子針卡，或通過「醫健通eHealth」手機程式查閱接種紀錄。