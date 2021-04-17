原味乳酪檢測｜十字牌最高糖1杯=2.7粒糖！希臘乳酪較高鈣但易肥?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-17 12:00

乳酪含豐富蛋白質及鈣質，是常見的早餐食物之一。市面上有多款不同口味選擇。今次我們選了21款常見的原味乳酪，包括希臘式乳酪，比較它們的糖分、脂肪、蛋白質及鈣質含量，究竟原味乳酪是否較健康？希臘/希臘式乳酪真比普通乳酪更富營養？

希臘乳酪、原味乳酪總給人較健康的感覺。是次檢測記者在Taste、fusion及Market Place by Jasons隨機挑選了共21款原味乳酪，當中7款是希臘式乳酪，3款是希臘原產的希臘乳酪，2款是羊奶乳酪，其餘是普通的原味乳酪，比較它們的糖分、脂肪、蛋白質及鈣質含量。

▼21款原味乳酪糖分排名（按圖👇👇👇）

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在21款原味乳酪中，Fage total脫脂希臘乳酪的糖分最低，每100克只有3克糖，而最高的是十字牌純乳酪，每100克有11.3克糖，是Fage的3.7倍，如果吃一杯120克，便攝取了13.6克糖（約2.7粒方糖），即一日上限的27%。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

▼同場加映：糖尿病常見徵狀（按圖👇👇👇）

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▼原味乳酪脂肪排名（按圖👇👇👇）

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在21款原味乳酪中，Fage total脫脂希臘乳酪及伊美希臘式零脂肪乳酪最低脂，每100克有0克脂肪，而最高脂的是雀巢原味希臘式乳酪、Athina希臘有機乳酪及Athina希臘原味乳酪，每100克有10克脂肪，如一次吃150克，便攝取了15克脂肪，即一天上限的23%。

根據衛生署資料，世界衞生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議健康人士的脂肪攝取量應限制於每日總能量的15%至30%，其中飽和脂肪不可超過10%，而反式脂肪不可超過1%。

假設一個人每天的能量攝取量為2000卡路里，由於每克脂肪提供9卡路里能量，其膳食脂肪攝取量便應限制於不超過65克（即約13茶匙油），其中飽和脂肪不應超過22.2克，而反式脂肪不應超過2.2克。

▼原味乳酪蛋白質及鈣質排名（按圖👇👇👇）

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在21款原味乳酪中，Fage total 脫脂希臘乳酪的蛋白質最高，每100克有10.3克蛋白質，而最低的是雀巢原味希臘式乳酪，每100克有3.3克蛋白質。

根據食物安全中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》，每100克含不少於6克蛋白質的食物，屬「蛋白質的來源」食物，當中每100克含不少於12克蛋白質則屬於「高蛋白質」食物。按此標準，21款原味乳酪中只有4款達到「蛋白質的來源」食物的標準，而沒有樣本屬「高蛋白質」食物。

鈣質方面，在是次檢測中，只有12款產品有列出鈣質含量，當中鈣質最高的是St Helen’s Farm原味羊奶乳酪，每100克有240毫克鈣質，而最低的則是雀巢Acti-V低脂純乳酪，每100克有120毫克鈣質，是前者的一半。

根據台灣國民健康署建議，成人每日應攝取1000毫克的鈣質，如以St Helen’s Farm原味羊奶乳酪為鈣質來源，即一日需要進食416克，但以雀巢Acti-V低脂純乳酪為鈣質來源，則需要進食833克才足夠。

▼同場加映：8個暗示身體缺鈣的徵兆（按圖 👇👇👇）

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據食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》，每100克含不少於120毫克鈣的食物屬「鈣的來源」食物，而每100克含不少於240毫克鈣的食物屬「高鈣」食物。按此標準，

希臘乳酪蛋白質較高

Fage total脫脂希臘乳酪是所有原味乳酪中最低糖、低脂及高蛋白質。消委會曾指，希臘乳酪亦稱過濾乳酪，因其較普通乳酪使用更多牛奶或羊奶和忌廉製成，重複多做最少一次篩去水分和乳清的工序，故售價相對較昂貴，較普通乳酪貴近一倍。

希臘乳酪的口感較普通乳酪軟滑，質地較濃郁厚重，比較黏糊。若將希臘乳酪與原味無添加糖的普通乳酪比較，希臘乳酪的蛋白質和脂肪含量一般較普通乳酪高，飽肚感較好，但鈣質和糖份則一般較普通乳酪少。

希臘乳酪VS希臘式乳酪

不過，市面上的希臘式乳酪產品，它們只是模仿希臘乳酪的口感質地或製造方法的乳酪產品，而非真正的希臘乳酪。傳統的希臘乳酪以牛奶或羊奶，加上忌廉和乳酸菌製成。希臘式乳酪則在普通乳酪中加入乳蛋白和改性粟米粉、改性澱粉質和明膠等增稠劑，以模仿希臘乳酪軟滑的口感和厚重的質地。希臘式乳酪的價錢可能與原味無添加糖希臘乳酪相若，但其蛋白質含量卻較後者低。

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