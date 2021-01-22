即食糖水檢測｜21款半數高糖楊枝甘露1樽10.5粒糖！邊款最低糖？

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-01-22 15:06

糖水有幾糖？市面的即食糖水款式多，翻熱即可食用。不過，這些糖水大部分糖分偏高，我們選了21款常見的即食糖水檢測其含糖量和卡路里，發現最高糖分一款含糖量等如10.5粒糖，已超出每日糖分攝取上限； 而最低糖是...

冬天飲一碗滋潤糖水是一大樂事，但要小心當中的糖分可能超標！（資料圖片）

芝麻糊、杏仁露、紅豆沙、紫米露等等糖水，香甜滋潤，不過，就要小心高糖陷阱了，市面出售的即食糖水不少含大量糖分，

包裝即食糖水糖分有幾高？

《01健康》記者從百佳、惠康、7-11及鴻福堂隨機挑選了21款常見包裝糖水，檢測當中發現其中一款含高達相等於10.5粒方糖的糖分，超出每日建議攝取量。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

▼21款即食糖水糖分檢測（按圖👇👇👇）

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▼21款即食糖水熱量檢測（按圖👇👇👇）

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今次檢測發現，鴻福堂蘆薈楊枝甘露（450毫升）的糖分最高，一樽有52.6克糖，相等於約10.5粒方糖，飲一樽已超出每日糖分攝取量；而最低一款是鴻福堂椰香紫米甘露 （330毫升），一樽有19.8克糖，如飲一樽也佔了每日糖分攝取量近4成。

按《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》下，每100毫升飲品若含5克糖以下屬低糖飲品；不超於0.5克則可視為「無糖」；衛生署指引若超於7.5克即屬「高糖」飲品。在21款即食糖水中，有10款屬「高糖」飲品，大家購買時需要特別留意。

總括多款即食糖水，楊枝甘露的糖分相對較高，平均為每100克10.5克。（資料圖片/歐嘉樂攝）

邊款糖水最低糖？

總括多款即食糖水中，椰汁露及杏仁露/杏仁茶的糖分相對較其他款式低，平均分別為每100克6.3克及7.3克，而紅豆沙及楊枝甘露的糖分則相對較高，平均分別為每100克9.1克及10.5克。

為了減少糖分攝取，購買即食糖水須留意不同品牌的糖分和熱量，再調整進食分量，以免增加誘發糖尿病和心血管疾病的風險。一旦患上糖尿病，會增加患腦血管病、心臟病、足部壞疽、視網膜病、腎病及神經系統疾病的機會。

▼糖尿病常見徵狀（按圖了解👇👇👇）

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▼同場加映：冬天飲薑茶有助暖身，哪一款即沖薑茶最高糖？（按圖了解👇👇👇）

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