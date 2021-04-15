腸易激｜便秘肚瀉腸躁症分3類　多喝水吃菜有1類調整心情更重要？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-15 17:02

腸躁症是大腸激躁症的簡稱（又稱腸易激綜合症），英文名稱叫（irritable bowel syndrome），其中的syndrome就是「症候群」的意思。腸躁症雖然不會致命，但伴隨著反覆性地腹脹、腹痛、便秘、腹瀉及排便習慣改變等，不僅會影響病人的生活作息及工作出勤狀況，還會降低病人生活品質，造成病人額外的心理壓力與負擔。

腸躁症的症狀，每個人都不太一樣，也很不規則。大致的症狀是腹部腫脹與腸子脹氣，還有消化不良與不同程度與反覆的腹瀉。腸躁症可區分成3種類型，分別為腹瀉型、便秘型、混合性。腹瀉型與便秘型的腸躁症病患比例應該差不多，只不過，便秘型的腸躁症患者，一般都不會察覺自己得了這種病。

▼從飲食改善腸躁症（按圖了解👇👇👇）

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一、腹瀉型：

排便的頻率經常大於每日3次，大便的型態常為鬆散狀或水瀉狀。

改善方法：補充足夠的水份，吃些水溶性的食物，增加排便量也能在腸內停留時間久一點。要避免吃容易產氣食物、乳製品，也要少吃油膩的食物，避免加重腹瀉狀況。因為脂肪攝取太多，會減緩胃的排空，進而影響吸收，引起腹脹或腹瀉。

二、便秘型：

排便的頻率經常小於每週3次，大便型態為堅硬或顆粒狀。會有突如其來的腹痛與便意，但是卻無法順利排便。

改善方法：多喝水、攝取高纖維質的食物，也可以吃些乳酸菌，幫助腸道的蠕動及腸內好菌的增加。要注意吃高纖維食物雖然可能對便秘有幫助，但也可能會加劇腹脹不適，建議慢慢增加飲食中高纖維質食物的量看是否有改善。

三、混合型：

在腹瀉與便秘的情況交替發生。

改善方法：混合型較難依賴某種方法改善，建議規律作息、多運動、調適心情，尋找抒發壓力的方法。可以吃些富含維他命B雜的食物，會讓焦慮情緒緩和許多，自律神經也會更為平衡。

3種類型的腸躁症都要注意

- 飲食定食定量：讓腸胃形成一個節奏感，有助於保持規律的消化、排便習慣。 - 注意飲食成分：如果已知對某些食物會產生不適，就避免食用。像是乳糖不耐症患者，就要避免攝取乳糖。 - 避免刺激腸胃的飲食：如含有人工甜味劑、咖啡因（茶葉、咖啡）、煙、酒、油膩食物及辛辣食物。 - 規律運動：每天三十分鐘，每週三次。有助舒緩壓力並讓腸道恢復正常蠕動。

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