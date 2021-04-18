朱古力瘤｜方健儀曾患逾10年籲經痛勿忍！11問題測風險嚴重會不孕

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-04-18 19:00

經痛常見但不可忽視，因為經痛可能是朱古力瘤症狀，可致不孕。前新聞主播方健儀曾在社交媒體透露，患上朱古力瘤十多年，經痛到腰也不能挺直，她最終進行了微創手術。什麼是朱古瘤？朱古力瘤有什麼症狀？哪些人較高危？

方健儀被誤以為自閉症？

協康會今年以「#A+精彩」為主題舉辦自閉症關注周，方健儀等人紛紛響應支持。方健儀透露就讀小學時因為沉默寡言而被誤認為有自閉症，希望社會多加關注和了解自閉症。

方健儀形象健康，更主持港台健康節目《精靈一點》和香港開電視《Fit開有條路》，但其實她早年曾分享自己飽受朱古力瘤折磨，受經痛困擾多年，痛感就像毛巾不斷在子宮位置扭，現已成功治療。

▼方健儀受朱古力瘤折磨，經痛到好似毛巾在子宮不斷扭：（按圖 👇👇👇）

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全港逾30萬女性患朱古力瘤

香港基層醫護女性健康聯盟指，根據過往一項調查推算，子宮內膜異位症（俗稱朱古力瘤）的發病率佔全港人口約5%，即全港超過30萬女性患有不同程度的子宮內膜異位症。但大部分人往往輕視經痛及子宮內膜異位症的其他症狀，認為經期不適是正常或只是體虛氣弱的現象，因此低估病情，延誤治療。

朱古力瘤是什麼？

婦產科醫生梁巧儀指，朱古力瘤屬子宮內膜異位的一種：當子宮內膜組織隨經血倒流至盆腔內，並於子宮以外的地方（如輸卵管、卵巢、腹膜、膀胱或腸道表面等）著床，便形成充血囊腫（即子宮內膜瘤），而隨著時間累積，它們所含的血液會變成深棕紅色，俗稱「朱古力瘤」。朱古力瘤的形成，可能會刺激周圍組織形成慢性發炎和黏連，引起囊腫和痛症，女士們不應輕視。

經痛雖賒很常見，但可能是朱古力瘤的徵兆！（freepik）

持續經痛 朱古力瘤症狀

經痛看似很平常，但如果服止痛藥後還感到痛，或持續經痛便有可能是朱古力瘤症狀。梁醫生表示，患朱古力瘤的婦女普遍於20來歲開始出現徵狀，最常見為經痛，不僅可持續整個經期，甚至經期前或完經後仍然感到盆腔痛楚。其他徵狀包括經血量過多、性行為時疼痛、經期時大小便疼痛或出血等。

不過，有部分患者是完全沒有病徵，只是透過醫生檢查時意外發現。女性亦可進行子宮內膜異位風險問卷測試，以初步了解自己有否有子宮內膜異位的症狀。

▼自我檢測患朱古力瘤風險：（按圖 👇👇👇）

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▼家族中有人患朱古力瘤和以下人士患朱古力瘤風險會較高：（按圖 👇👇👇）

嚴重可致不孕

子宮內膜異位可引致不同後果，梁醫生舉例，朱古力瘤有機會令排卵受阻或阻隔精子進入輸卵管，因而令婦女難以受孕。梁醫生引述有數據指，在不育的女性當中，高達四成患有子宮內膜異位症。另外，如婦女患有朱古力瘤，應留意有否出現緊急肚痛情況，因為一旦腫囊破裂，液體會流進體腔，導致劇痛，此時便需要安排緊急手術。

雖然子宮內膜異位會影響受孕機會，但患者仍有可能懷孕。梁醫生表示，懷孕時， 體內停止排卵，令子宮內膜不會增生，所以會暫時紓緩子宮內膜異位的症狀及減輕病情，然而，這卻並不表示能把問題根治。事實上，子宮內膜異位的復發率頗高，所以即使生育後，也會有可能復發。

朱古力瘤會癌變？

梁醫生表示，子宮內膜異位症有惡性轉變的可能，有報告指出，子宮內膜異位症進行癌化機會高達0.7至1.0%。子宮內膜異位症會引起慢性發炎，由於發炎細胞會造成壞死和補償性的細胞分裂，而快速的細胞分裂難免造成染色體重組的錯誤，因而引起致癌的危險。

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女性於25歲後應定期接受科檢查和盆腔超聲波檢查。（Hush Naidoo/unsplash）

25歲後應定期做婦科檢查

由於子宮內膜異位症是無法預防的疾病，需要婦科醫生詳細問診及超聲波檢查，才可判斷是否患病。梁醫生建議女性於25歲後應定期接受科檢查和盆腔超聲波檢查，以檢查清楚子宮和卵巢內外結構。「很多女士在婦科檢查時只做柏氏抹片，其實不夠全面，因為柏氏抹片只能檢查陰道宮頸，並未有檢查子宮和卵巢，如果想檢查子宮和卵巢，應進行盆腔超聲波掃瞄，掃瞄可在肚皮上或陰道進行。」

一般來說，建議女士們每年都接受一次婦科檢查，如未能做到，最低限度亦應最少三年做一次婦科檢查及子宮頸抹片。婦科檢查會包括一般身體檢查、乳房觸診、腹部檢查、陰道檢查（子宮頸抹片）及盆腔超聲波等項目。

▼婦科檢查相關流程：（按圖 👇👇👇）

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