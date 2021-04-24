咖啡檢測｜Starbucks糖分是McCafe2倍！1杯Mocha=1碗飯減肥點揀？

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-04-24 19:00

咖啡又加奶又加糖，每日一杯隨時身型暴脹！今次記者比較Starbucks和Mc Cafe兩間咖啡店的手沖咖啡糖分、熱量排名，哪種咖啡最高糖？哪種咖啡熱量最高？想瘦身最好喝哪種咖啡？

減肥人士應避免飲哪種咖啡？

今次檢測了Starbucks和Mc cafe兩間連鎖咖啡店，官方網站所顯示的16種咖啡營養成分，分別是美式咖啡、意式特濃咖啡、鮮奶咖啡、朱古力咖啡、意式泡沫咖啡、蜂蜜鮮奶咖啡、Flat White、康寶藍（Con Panna）、雲呢拿鮮奶咖啡。分別比較它們的糖分含量和熱量，最後更會附上咖啡因參照。

▼每日一杯手沖咖啡對身體幾大傷害？即睇Starbucks手沖咖啡糖分熱量排名：（按圖👇👇👇）

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▼ Mc Cafe手沖咖啡糖分熱量排名：（按圖👇👇👇）

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1）糖分最高：焦糖咖啡（Caramel Macchiato）

糖分最高的毫不意外是「焦糖咖啡」（Caramel Macchiato），成分包括濃縮咖啡、牛奶、焦糖糖漿。由於濃縮咖啡比例較低，且成分大部為牛奶，焦糖瑪奇朵的熱量和糖分都相當高。

以Starbucks為例，若喝了一杯焦糖咖啡，等於吃了6.8粒方糖；至於Mc Cafe則等於吃了2.8粒方糖。

糖分表（一杯中杯計算） 焦糖咖啡（Caramel Macchiato）： Starbucks：6.8粒方糖 McCafe：2.8粒方糖

朱古力咖啡（Mocha）： Starbucks：6.4粒方糖 McCafe：4.2粒方糖

雲呢拿鮮奶咖啡（Vanilla Latte）： Starbucks：6粒方糖 McCafe：2.2粒方糖

鮮奶咖啡（Latte）： Starbucks：3.2粒方糖 McCafe：1.5粒方糖

醇白特濃鮮奶咖啡（Flat White）： Starbucks：2.6粒方糖 McCafe：2.6粒方糖

意式泡沫咖啡（Cappuccino）： Starbucks：1.8粒方糖 McCafe：1.9粒方糖

其他含糖咖啡（以中杯計算）： Starbucks康寶藍（Con Panna）：0.2粒方糖 Mc Cafe蜂蜜鮮奶咖啡（Honey Latte）：6.6粒方糖

根據世界衛生組織所發出的報告，成年人和兒童應將每日糖攝取量降低至總能量的10％以下，每日應攝取少於25克的糖分（即6茶匙／5粒方糖）。當中包括添加到食物和飲品中的糖，例如葡萄糖、果糖、砂糖、蔗糖，或存在於天然食物中的蜜糖、果汁、糖漿等。

根據標準，成年男士每日大約需要2,000～2,400千卡，建議的糖分攝取量為少於25-30克（即5～6粒方糖）；而成年女士每日大約需要1,400～1,600千卡，建議的糖分攝取量為少於18～20克（即3.5 ～4粒方糖）。

2）熱量最高：朱古力咖啡（Mocha）

朱古力咖啡（Mocha），成分包括濃縮咖啡、牛奶、朱古力。由於咖啡中添加了朱古力醬調味，令熱量亦相對增加。以Starbucks為例，若喝了一杯中杯朱古力咖啡（Mocha），等於吃了1.3碗白飯；至於一杯Mc Cafe的朱古力咖啡則接近吃了1碗飯。

至於Mc Cafe最高熱量的咖啡為蜂蜜咖啡，成分包括濃縮咖啡、牛奶和蜂蜜，熱量為249千卡，亦相當於1碗白飯。別以為蜂蜜就一定健康，它亦是糖分的主要來源。市面上部分蜂蜜更是糖漿混合而成，多吃亦會發胖。若要減重，記得要避開以上3款咖啡啦！

3）咖啡因最高：美式咖啡（Amerciano）

聽到「濃縮」兩個字，一般大眾都誤以為Espresso的咖啡因最高，但其實美式咖啡才是第一位。美式咖啡的成分包括水和濃縮咖啡，但由於咖啡比例高，加上每杯容量較多，因此相較其他種類提神。以Starbucks為例，一杯美式咖啡的咖啡因是271毫克，足足是鮮奶咖啡（Latte）的2倍以上！換言之，即使你喝2杯濃縮咖啡，所攝取的咖啡因亦不夠一杯美式咖啡。

減肥人士可選擇哪種咖啡？

一日一杯咖啡竟是增肥元兇？（圖片來源：shutterstock）

糖分＋熱量＋咖啡因最低：意式濃縮咖啡（Espresso）

糖分方面，意式濃縮咖啡和美式咖啡都糖含量為0。熱量方面，意式濃縮咖啡單份只有6千卡，而美式咖啡則有16千卡，兩者均低糖低熱量，對減肥人士而言不會造成太大負擔。

至於意式濃縮咖啡（Espresso）的咖啡因又如何呢？單份（Single Shot）濃縮咖啡的咖啡因為88毫克，雙份（double shot）則為176毫克。

若你討厭苦澀味，又想選擇咖啡因含量低的咖啡，除了Espresso外，你亦可選擇意式泡沫咖啡（Cappucino）、鮮奶咖啡（Latte），咖啡因分別只有88毫克和110毫克。

咖啡的奶含量＝致肥元兇？

咖啡致肥的原因很多時候並非因為糖，而是牛奶。大部分意式咖啡奶含量佔咖啡一半以上。（圖片來源：istock）

除了美式咖啡、齋啡、特濃咖啡等，大部分手沖咖啡都含有牛奶，例如Latte或Cappuccino。其實咖啡中的致肥元素並非完全在糖含量，而是在牛奶含量上。簡而言之，一杯咖啡中的牛奶比例愈多，熱量亦愈高。若在減肥中但又想飲咖啡提神，可轉脫脂奶或燕麥奶、豆奶飲用。

咖啡因超標警號

世界衛生組織建議，成年人一天攝取的咖啡因量不應超過300毫克～400毫克。如果患有心臟疾病，一天不能攝取超過150～200毫克咖啡因；青少年一天不要超過100毫克；孕婦則是一天不要超過100到200毫克。

▼ 攝取過量咖啡因對身體有什麼影響？（按圖了解👇👇👇）：

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▼ 同場加映：如果在錯的時間喝咖啡不但起不了提神作用，更會弄巧成拙，可能令人失眠和引發不同健康問題！幾點飲咖啡最好？（按圖了解👇👇👇）：