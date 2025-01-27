【早餐】飲咖啡傷胃影響血糖　加豆漿護胃5貼士冷泡好過熱咖啡？

早上嘆一杯香濃咖啡，提神消腫，是不少人的生活習慣。但有指空腹喝咖啡，會影響血糖控制、損害脾胃；不過，如果喝咖啡時伴隨早餐同吃又可以嗎？對身體又有什麼影響？



晨早一杯咖啡，的確可以把沉睡了一整晚的腦袋喚醒，但只靠咖啡當早餐，尤其空腹下喝齋啡可能會很「傷身」，特別是睡眠不足的時候！

有研究指，咖啡因可增加整個消化道的收縮頻率，含咖啡因咖啡比無咖啡因咖啡對結腸的刺激多23％，比水多60％，當中的咖啡酸更會增加胃酸，令胃部不適。除了黑咖啡，有些人或喜歡在咖啡中添加牛奶、奶油、糖等，不過對乳糖不耐症患者來說，或會帶來腹脹、胃抽筋或腹瀉等症狀。

▼早餐空腹喝咖啡對健康會有什麼影響？（按圖了解👇👇👇）

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空腹喝咖啡傷身的話，那應該隔幾耐才喝咖啡？（itsdavo/unsplash）

空腹喝咖啡傷胃，那麼如想喝咖啡有什麼方法可減少對身體的傷害？根據Medicover Hospitals和《healthline》，建議大家在起床後一小時才喝咖啡、先進食些少食物或加入以下食物減少損害腸胃。

▼仍想喝咖啡的你，可以參考以下減少咖啡傷胃的方法：（按圖了解👇👇👇）

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1. 先吃食物後喝咖啡



在喝咖啡前可先為腸胃「打底」，進食一些東西，例如一片麵包也可。由於身體在空腹時，血糖水平會較低，如錯誤進食高升糖食物例如糯米、西瓜、壽司飯，容易使血糖急速飆升。那麼空腹吃什麼作早餐較好？

▼早餐建議：（按圖了解👇👇👇）

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2. 加入牛奶或牛油



起床必須喝咖啡的話，可在咖啡中加入少許牛奶或牛油等含蛋白質的食物，對胃部起保護作用，減少咖啡產生的胃酸傷害胃黏膜。

值得留意，乳糖不耐症人士可改用植物性牛奶替代，例如豆漿或杏仁奶。

3. 選擇深度烘烤的咖啡



研究發現，在更長時間和更高溫度下烘焙的咖啡豆的酸性較低，即深度烘焙的酸性一般會低於較淺度烘焙的咖啡。

4. 嘗試冷煮咖啡



研究表明，冷煮咖啡的酸度比熱咖啡低，減少引致胃不適的機會。

5. 選擇較大的咖啡渣



研究指較小的咖啡粉在沖泡過程中會提取更多的酸，即用較大的研磨料製成的咖啡的酸性可能較低。

咖啡傷不傷胃，還是因人而異，但謹記每天不要攝取過量咖啡因，成人每天攝取上限為400毫克咖啡因。倘若攝取量超出建議分量或會適得其反，出現不同副作用，如造成消化問題、尿頻及心跳加速等。

▼攝取過量咖啡的副作用：（按圖了解👇👇👇）

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▼同場加映：喝咖啡的建議最佳時間（按圖了解👇👇👇）

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