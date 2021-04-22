暗瘡｜生鼻翼脾胃濕熱戒油膩　暗瘡4位置反映五臟中醫1招清熱去痘

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-22 08:02

我們的皮膚狀況，能反映出健康與否，痘痘也是！青春痘不是青少年的專利，成人壓力過大也會長痘。中醫觀點可從痘痘長的位置，看出五臟的問題，台灣中醫師吳明珠分析臉上4種常見長痘的部位，暗示你健康警訊！

▼4個冒痘位置看出「五臟」危險訊號（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 額頭長痘：心火旺

台灣中醫師吳明珠說明，額頭上的痘痘也叫壓力痘。中醫認為，前額長痘多與心火有關，人在感覺緊張、壓力大的時候，額頭首當其衝。另外，這種人舌頭一伸，可以發現舌尖好多點點，好像快出血的樣子，也睡不好。建議要紓緩壓力、通暢心情，才能讓心氣充沛、心血充足，進而把火熱之毒排出去。

2. 臉頰長痘：左肝右肺

臉頰長痘分左右。左邊臉頰長痘，多因肝氣不舒及肝火旺所致。吳明珠表示，因肝氣鬱結，肝的氣血運行不暢，熱毒痰瘀這些垃圾都積在體內，久不排毒就會堵在皮膚上，痘痘就出現了。而右臉頰屬肺，右臉頰長痘和肺陰不足、肺熱有關。

另外，在中醫觀點，肺和大腸相表裡，便秘時大腸積熱，也會引起肺熱，同時肺熱也會引起便秘；所以便秘時會發現右臉頰痘痘多一點。有些人是兩邊臉頰都長痘，其實就是肝火、肺火都旺，都需要清一清。

3. 下巴長痘：子宮寒濕

吳明珠指出，若女性下巴反覆長痘痘，大多和「上熱下寒」體質、宮寒濕瘀有關，特別是月經來前那幾天，很多女生下巴會長痘，甚至月經來會痛；此狀況有宮寒、有瘀、有濕，相對比較複雜，與荷爾蒙有關係。

4. 口鼻周圍長痘：脾胃

口鼻周圍長痘痘，也叫「食積痘」，與脾胃濕熱有關。若平常吃太好、太油膩、重口味，或愛吃辛辣、燒烤、花生等食物，都容易長痘痘。建議飲食要清淡，少吃肥甘厚味、辛辣油膩食物。

台灣中醫師吳明珠傳授「顛倒散」，幫助痘痘消腫又清熱。（健康2.0授權使用）

一帖「顛倒散」，幫助痘痘消腫又清熱

想揮別痘痘和油光？吳明珠傳授「顛倒散」，幫助痘痘消腫又清熱。使用藥材是硫磺和大黃粉，作法是：把2個藥材以1：1的份量合在一起，然後加一點涼開水攪一攪，做成一坨坨的黏稠狀丸子，然後敷在痘痘上。另外，這個痘膏也可以在睡覺時，貼在腳心的湧泉穴，作用是把心火往下降。

為什麼叫顛倒散？吳明珠解釋，因為大黃是苦寒，硫磺則是燥熱、辛溫，兩者性味完全不同，能達到消腫又清熱的作用。

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