果仁檢測｜10款果仁紳士牌最低卡　熱量最高肥過薯片1包=3碗飯！

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-04-28 21:00

果仁營養豐富，近年成為不少養生人士的健康零食首選，以代替薯片等高卡高鈉小食。以為食果仁一定健康？原來市面上不少果仁小食，一包80克左右的卡路里仲高過一碗飯！記者走訪超級市場，檢測了10款雜錦果仁小食，到底哪款最高卡路里？哪款最高鈉？購買果仁小食時應注意什麼？

果仁含多款營養，包括膳食纖維、維他命D、E、奧米加3等，有助維持心血管健康、降血壓，還能補腦抗衰老，可說是養生聖品！不少人喜歡把它當零食，以取代薯片這些高脂小食。不過每個牌子的雜錦果仁營養成分和添加劑都有差別，我們在Taste、MarketPlace隨機檢測了10款雜錦果仁小食，看看它們的卡路里、鈉含量和碳水化合物含量是多少。

▼10款果仁小食營養排名（按圖了解👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

食一包果仁＝3碗飯？

今次的檢測只包含雜錦果仁，並以每100克所含的熱量、鈉含量和碳水化合物容量計算。卡路里含量將會根據食安中心和世界衛生組織的標準計算。

是次檢測中，最高卡路里是Brookfarm 雜錦果仁，每100克有659千卡，一碗白飯則有220千卡，換言之只要吃一包，等同吸收了3碗白飯的熱量！而PLATERS紳士牌核心營養雜錦果仁熱量最低，只有170千卡，最高和最低熱量的果仁足足相差3.8倍。

熱量最高的首5款果仁小食：（每100克計算）

1）Brookfarm 雜錦果仁（659千卡）

2）新奇士雜錦果仁（650千卡）

3）PLATERS紳士牌蜜糖果仁（600千卡）

4）PLATERS紳士牌雜錦果仁（600千卡）

5）Medows高級脆烤雜果仁（528千卡）

成年人每日最多吸收卡路里參考： 18～30歲男性：2400千卡、女性：1900千卡 30～60歲男性：2350千卡、女性：1850千卡 60歲以上男性：1950千卡、女性：1700千卡

以為吃果仁當零食好健康？每一包果仁都藏着致肥陷阱！到底吃果仁小食真的比薯片健康嗎？以卡樂B燒烤味薯片為例，每100克薯片就含548千卡（一包25克裝為137千卡），熱浪薯片每100克含544千卡（一包25克裝為136千卡）。也就是說，單以熱量計算，部分果仁小食的熱量的確比薯片高！而導致果仁小食高熱量的原因，可能是烤製的方法不同、調味料的多少和添加劑。

烤製的方法不同、調味料的多少和添加劑會決定果仁小食的熱量，分分鐘肥過薯片。（資料庫）

熱量是支持人體活動的主要能量來源，但若攝過量就會肥胖，同時亦會增加心血管疾病和各種健康風險。

圖片來源：istock

味道愈好，鈉易超標？

果仁雖然營養豐富，但作為一種小食，在味道上始終不及薯片香脆可口。有商家為了在味道上更吸引，在產品中添加了大量增味劑和調味料、或採用不同的調製方法。添加劑容易造成鈉超標，令腎臟出現嚴重負擔，長期服用會對健康有影響。

鈉含量最高的首4款果仁小食：（每100克計算）

1）Brookfarm 雜錦果仁（403毫克鈉）

2）PLATERS紳士牌 蜜糖果仁（ 298.3毫克鈉）

3）PLATERS紳士牌 雜錦果仁（298.3毫克鈉）

4）Gourmet果仁乾果雜錦（ 204.6毫克鈉）

以上4款是鈉含量較高的4款果仁小食。以排名第一的Brookfarm雜錦果仁為例，每100克果仁已有403毫克鈉。換言之，只有你吃下5包該品牌的果仁，等同吃下了世衛建議的一天最高鈉攝取量。

世界衛生組織建議，正常成年人每天攝取的鈉含量不應超過2000毫克（＝5克鹽），相當一平茶匙的鹽。而根據衛生署資料，本港成年人每日鹽攝取量為8.8克，即3520毫克鈉，已經超過世衛所訂下的健康標準。

圖片來源：istock

食安中心建議，市民應改變飲食習慣，減少在食物添加鹽或含鈉的調味料，並使用天然材料(例如蒜、薑、檸檬/青檸汁、芫茜等)替代高鹽分的調味料及醬汁(例如蝦醬、豆豉、雞粉、𧐢油等)。同時減少食用加工食物，例如經醃製的魚類/肉類/蔬菜類食品、火腿和香腸、鹹味零食及即食麵等。

▼攝取過量鈉更可能出現腹脹，還有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

▼鈉攝取太多會易水腫！有咩方法可以快速去水腫？（按圖 👇👇👇）

+ 13 + 13 + 13

碳水化合物一定不能吃？

碳水化合物可以說是減肥大忌，它的主要成分為糖、澱粉、纖維質和糖醇。一般而言，成年人每天應攝取不少於130克碳水化合物，以確保營養均衡和身體機能正常運作，而碳水化合物的攝取量則會隨年齡、體重等因素而出現變化。

最高碳水化合物的首3款果仁（每100克含量計算）：

1）SEEBERGER 雜錦果仁提子乾（36毫克碳水化合物）

2）Gourmet果仁乾果雜錦 （35.2毫克碳水化合物）

3）PLATERS紳士牌 核心營養雜錦果仁（32毫克碳水化合物）

▼碳水化合物有分「好」、「壞」（按圖了解👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

相關閱讀：【減肥】分辨好壞碳水化合物吃出健康！少吃白飯麵食蛋糕含糖飲料

人體需要從各種食物中吸收「好」的碳水化合物，即「複合碳水化合物」，有飽足感之餘亦能促進新陳代謝，並非完全要戒除。果仁就能提供大量複合碳水化合物，應要多吃。台灣健康網站早安健康引述營養師表示，挑選果仁緊記要挑無調味，不添加防腐劑、漂白劑和調味料，而且應選擇低溫烘焙，以免果仁的營養流失。