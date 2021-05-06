鉻功效｜減肥降血糖防心血管病　吃飯金菇蛋5類食物補鉻增肌肉

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-06 10:02

微量元素「鉻」（Cr），它是對維持人體正常生理功能具有相當的重要性，而且人體無法自行合成，必須靠天然食物或補充劑來進行吸收。

人體內大約有8 mg的微量鉻元素，而隨著年紀增長，體內的鉻元素就會逐漸流失，因此變成例如心血管疾病，糖尿病等都市病的發生原因之一。以下就來介紹鉻的三個功效，以及哪些族群最需要補充。

▼鉻3大功效、哪些族群最需要補充？（點擊下圖看清👇👇👇）

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鉻的三大功效

適度的補充鉻元素一般而言（成年人一天鉻攝取量會建議控制在50到200微克），具有下面3種健康功能。

一、有利於調節血糖

鉻是促進胰島素控制血糖的「助動劑」、「促進劑」、「加強劑」，臨床研究發現，胰島素與鉻共同作用時才能穩定控制血糖，如果人體缺乏鉻，胰島素就會缺乏共同作用的鉻，血糖值就不易控制，甚至，罹患糖尿病的風險可能增加。

補充鉻元素可提高細胞對胰島素的敏銳度，使胰島素發揮正常功能，讓胰島素的活性增強 7-10倍。相關研究研究指出，補充鉻對於人體葡萄糖及相關指標的改變都是有利的，可以幫助控制調節血糖值。

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二、預防心血管疾病

鉻元素能抑制體內膽固醇和脂肪酸的合成，進而達到降低血中三酸甘油酯、合成膽固醇和脂肪酸的作用。此外，鉻元素也能促進膽固醇及血脂肪的正常代謝，可增加好的膽固醇、降低壞的膽固醇，並降低血脂肪與血壓，以防止冠狀動脈硬化，預防心血管疾病。

三、減少脂肪堆積 維持身材

有些人在心情不好的時候就會一直想吃東西，而鉻元素則能抑制因為情緒不佳所導致的暴食症，便能間接控制體重，減少脂肪在體內的堆積。

此外，鉻還會參與蛋白質與核酸的代謝，促進紅血球的合成，同時可以幫助蛋白質轉換為肌肉，穩定身體的正常發育，讓人維持較好的身材，擁有較佳的體能，包括運動能力，所以，運動員更應補充鉻元素。

這3種人要特別注意鉻的補充

1. 第2型糖尿病患

糖尿病患因為胰島素敏感性下降，胰島素阻抗變大，而造成高血糖。補充鉻可以增加胰島素的敏感性，幫助葡萄糖進入細胞被利用，增加葡萄糖耐受性，降低胰島素阻抗，進而讓血糖穩定。

2. 身材肥胖者

肥胖者的血脂、血糖都易偏高，補充鉻可以加速身體新陳代謝，有利於控制膽固醇及血糖值。

3. 心理壓力大者

人處於高壓力狀態時，鉻流失的速度會比一般人快，若加上飲食不均，容易造成鉻不足，需要及時補充。

該從哪裡補充鉻？

1. 穀類（白米、糙米、麥類、蕎麥類、薏仁等） 2. 菇類（香菇、靈芝菇、鮑魚菇、金菇、草菇等菇類） 3. 蛋 4. 奶 5. 瘦肉類

這些食物中都含有適量的鉻元素，但其實只要飲食營養均衡，應該不容易有鉻元素不足的問題。

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