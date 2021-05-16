肺病｜氣喘痰多腳腫慢性阻塞性肺病8症狀　勤洗手飲水有效預防？

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-05-17 02:10

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease，COPD）是一種長期性的呼吸道疾病，病人的呼吸道因發炎而腫脹阻塞，使得氣體無法順暢地進出呼吸道。該病患者往往會出現咳嗽有痰，氣喘（Stroke）、氣悶等症狀，而且免疫力低落，比平時更容易受到病魔侵害。若親友罹患此疾，通常需要你陪伴就醫，因此，應該學習一些照護技巧，並避免風險。另一方面，症狀反覆發作會惡化疾病，或許你應該了解一些預防撇步，才可有效預防慢性阻塞性肺病發作。 撰文：Weitseng Lin 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼什麼是慢性阻塞性肺病？（點擊下圖看清👇👇👇）

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慢性阻塞性肺病會致命，它會提高罹患其他嚴重肺部疾病的風險。若病人的家屬是高危險群，就應該定期安排​​肺部檢查。以下是罹患慢性阻塞性肺病最常見的風險因素：

1. 抽煙習慣，或之前有煙癮者。

2. 經常接觸二手煙或受污染的空氣，或工作中經常接觸化學物質或落塵。

3. 有慢性阻塞性肺病的家族史。

4. 缺乏α1-抗胰蛋白酶（Alpha-1 antitrypsin ，AAT，又稱甲型抗胰蛋白酵素），α1-抗胰蛋白酶（AAT）是由肝臟製造，為體內重要的蛋白酶抑制素（Protease Inhibitor），可與許多蛋白酶結合抑制其活性，防止蛋白酶的過度作用。

5. 持續出現慢性阻塞性肺病的症狀。

慢性阻塞性肺病突然發作前會出現一些徵兆，若提早察覺，可以提早防範或送醫，以下是一些發作警訊：

1. 喘氣，比平常更喘。

2. 咳得比平常厲害。

3. 呼吸淺且短促。

4. 呼吸道裡黏液增加，痰變多了。

5. 痰色呈黃綠色，棕色或出現血絲。

6. 發燒。

7. 意識不清或嗜睡。

8. 腳或腳踝腫大。

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慢性阻塞性肺病的預防措施

以下是一些可以保持肺部健康的方法：

1. 降低吸煙風險：

吸煙是慢性阻塞性肺病的首要原因，只要戒煙，就能降低罹患慢性阻塞性肺病的風險，減緩疾病對肺部的傷害。另外，戒煙對患有蛋白質α-1抗胰蛋白酶缺乏症的人尤其重要。患有α-1抗胰蛋白酶缺乏症的人可藉由注射補充α-1抗胰蛋白酶，來降低該病的風險。

2. 二手煙很有關係：

根據世界衛生組織（WHO）的統計，10％與吸煙有關的死亡是由二手煙造成的，二手煙同樣對肺臟有嚴重殺傷力。因此，若看到親朋好友吸煙，除了遠離煙霧之外，別忘記提醒他們戒煙。

3. 避免空氣污染：

燒東西的煙霧、化學物質和灰塵等，都會增加罹患慢性阻塞性肺病，或刺激發病的風險。

4. 避免工作傷害：

從事特定工作的人，例如：礦工、化工行業，會經常曝露於高污染環境裡。煤礦粉塵、化學煙霧、混凝土粉塵、穀物粉塵和棉絮或加重疾病。你應該鼓勵家人向僱主爭取改善工作環境的方法，例如，提供口罩，和定期檢測工作環境等。

5. 了解你的家族病史：

遺傳因素可能會提高罹患慢性阻塞性肺病的機率，如果你有家人患有慢性阻塞性肺病，你也都應該接受檢查。

6. 記得接種疫苗：

接受疫苗注射，可以降低慢性阻塞性肺病的發作機率。

7. 維持健康的生活習慣：

包括了經常洗手、睡眠充足和補充足夠的水分，均能有效保護身體。此外，若身體有異狀，別拖延就醫時間。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：呼吸困難常喘氣！家人罹患COPD怎麼辦】