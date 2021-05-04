李明蔚逝世｜常鼻塞鼻咽癌易嗆喉食道癌？10癌症先兆泡菜蒜助防癌

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-04 20:23

抗癌歌手李明蔚（Sarena）今日（5月4日）不敵癌魔，因罕見癌症鼻咽腺樣囊性癌逝世，終年31歲。 癌症致命率高，若能及早發現患癌，可大大增加治癒機會。身體的細微末節都可能是癌症的警告，你有否想過嗆到、腰痠骨痛、鼻塞及皮膚泛黃等「小事」都是患上癌症的徵兆？以下10個暗藏「殺機」的日常毛病，絕對不能輕視。

抗癌歌手李明蔚（Sarena）今日不敵罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症（4/5）逝世，終年31歲。（李明蔚FB）

說真的無悔了，因為我做了很多想做的事！雖然，我的人生可能比較困難，但我已經明白到生存意義，生命寶貴，珍惜！感恩不盡，大家都要快樂！ 李明蔚

▼李明蔚於2012年確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，2016年病情惡化，腫瘤再次擴大，開刀後更因為神經發炎導致面癱，右耳剩下三成聽力，到近月情況急劇轉差，背脊骨和心口骨愈來愈痛，延至今日（5月4日）逝世，抗癌十年，今生無悔。（按圖👇👇👇）

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癌症是香港的頭號殺手，令人聞癌色變。衛生署資料顯示，照現時癌症發病率的趨勢及本港人口結構推算，預計於2030年前每年癌症新增個案的數目，將會增至超過逾四萬二千宗。能及早發現和治療，可大大增加存活率。留意以下不同癌症的不同徵兆，提高警覺。

預計於2030年前每年癌症新增個案的宗數，將會增至超過逾四萬二千。（marceloleal80/unsplash）

▼10個癌病徵兆：（按圖👇👇👇）

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1. 痱滋久久不癒

煎炸食物雖美味，但吃過量會生痱滋，雖然生痱滋是十分常見的小毛病，但如果你的痱滋在2星期內仍未癒合便要小心！痱滋在一般情況下會於2周內癒合，假如它2周以上仍未癒合，並在痱滋周圍有硬塊則有罹患口腔癌的可能，別擅自以痱滋膏塗拭了事。

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2. 容易嗆到

吃得太急、大口吞食物當然會容易嗆到，但有些人即使「龜速」進食亦會嗆到，這便可能是甲狀腺癌或食道癌的徵兆。

甲狀腺癌：常見於女性及中年人士

根據智友站，甲狀腺癌常見徵狀包括頸部前端有硬塊並日漸增大、聲音持續沙啞、出現頸痛或喉嚨痛（有時連耳朵也感到痛楚）、呼吸困難或吞嚥困難、容易嗆到、持續咳嗽（但無其他感冒跡象）。

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食道癌：本港致命癌症第10位

參考癌症基金會及智友站資料，最常見的食道癌症狀是吞嚥食物時有困難，通常是食物在輸送到胃部的過程中，半途中停滯不前，亦類似我們所說的「嗆到」。而流質食物在剛開始時沒有困難，但是後期吞嚥困難的情況會加劇，逐漸只能進食半流質，最後可能連流質、口水也無法吞嚥。

其他的病症包括體重下降、咳嗽、進食時胸腹不適及疼痛、若腫瘤出現在食道上部（咽喉附近），病人會有咽喉不適感或吞嚥時感覺有異物、腫瘤出現在食道中部（胸部附近），病人進食時覺胸骨後痛楚或背部不適、腫瘤出現在食道下部（連接胃部的位置），病人進食後會有腹部脹悶、感到噁心，甚至有嘔吐和食物逆流情況。

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3. 反覆鼻塞、常流鼻血

鼻塞只是因為感冒或空氣太混濁，過一陣子便會痊癒？值得留意，反覆鼻塞和常常流鼻血其實是鼻咽癌的症狀之一，絕不能掉以輕心。

智友站指出，由於鼻咽的位置很隱蔽，所以初期病發可無明顯症狀，隨著腫瘤增大並擴散到周圍組織時就會出現以下徵狀：（按圖👇👇👇）

如上述徵狀持續出現超過兩星期，應盡快諮詢醫生作進一步檢查。

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4. 經常感到疲累

不少癌症都會令患者有莫名的疲倦感，常見包括肺癌及肝癌等。但單一的症狀並不能斷定患上癌症，不妨看看其他症狀，如有不適應盡快求診。

肺癌的其他症狀：（按圖👇👇👇）

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肝癌的其他症狀：（按圖👇👇👇）

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5. 大便後覺得未排清

醫院管理局公布2017年的香港十大常見癌症中，大腸癌位列常見癌症首位。大腸癌在病發初期可能沒有任何症狀，但常見的症狀包括排便後仍有便意、大便習慣在不明原因下改變（腹瀉或便秘）並持續超過兩星期、大便帶血或帶有大量黏液、腹部不適（持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛）。

雖然出現這些症狀不一定表示癌症存在，但應注意身體出現的變化，並盡快尋找醫生診治。

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6. 小便次數頻繁

天氣熱飲水次數多，自然排便變得頻密，但如果你自覺飲水量不算多或排尿次數不尋常地多，便需要小心膀胱癌、前列腺癌及卵巢癌！

女性出現尿頻：卵巢癌

卵巢癌的成因未明，不過比一般人較遲停經、未曾生育、超重（攝取過多脂肪）等的女性患病的機會較高。

由於卵巢位於骨盆腔深處及體積小，腫瘤形成早期不易被察覺，再加上初期幾乎無症狀，因此很容易被忽略。不過若出現腹部腫脹（因為腫瘤或腹部積水）、腹部感到有壓力、不適甚至疼痛、腸胃不適（例如：胃灼熱、噁心、鼓脹）、大便的習慣改變，有人便秘，也有人腹瀉、小便頻繁感到疲倦，沒有胃口、體重改變，有人體重下降（因為癌症），也有人增加（因為腹部積水）、經期出現變化，例如月經量過多或異常出血，又或者過了更年期後忽然出血、性行為時感到疼痛、腰背痛等徵狀，應及早接受診斷。

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男性出現尿頻：前列腺癌

早期前列腺癌症狀不易被察覺，或與某些「前列腺肥大」類似的症狀，亦有些症狀是前列腺癌細胞侵犯其他組織時造成的：（按圖👇👇👇）

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膀胱癌

本港每年有約400宗膀胱癌新症，年齡多集中在65歲或以上，其中男性患者約300宗，男女患者比例約為3比1。其他症狀包括血尿（初時斷續出現，嚴重會形成血塊、膀胱感脹痛及小便不通）、若腫瘤侵蝕膀胱位置患者會尿頻、排尿困難及感到阻塞、單側腰痛、體重下降、疲倦。

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7. 皮膚泛黃

皮膚泛黃除了可能因肌膚保養不足，同時亦揭示你的肝膽出現問題，肝癌及胰臟癌亦使皮膚變黃。由於生病的肝臟無法有效處理膽紅素，造成血液（血漿）裏大量金黃色的膽紅素流進組織，組織中彈性纖維含量較高的部位（例如眼鞏膜、黏膜、皮膚等）很容易與膽紅素結合，因此可以說是過量的膽紅素將組織染黃。

胰臟癌在發病早期均不會有明顯症狀，所以難以察覺。

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8. 腹痛

右上腹痛：肝癌

參考衛生署資料，肝臟位於腹腔的右上方，是體內最大的器官，肩負了非常重要的代謝功能，無間斷地分解人體內的有害物質，例如酒精與藥物等。因此，罹患肝癌會在右上腹出現脹痛、腹部有硬塊、腹部腫脹等症狀。

上腹痛、似胃痛：胰臟癌

智友站資料顯示，胰臟藏於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，故胰臟癌症狀會出現上腹部不適，包括上腹部出現與飲食無關的持續疼痛（並會反射至背部）、食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象、上腹部出現固定、堅硬的腫塊。

小腹腫脹、進食後腹脹不適：胃癌

智友站資料顯示，胃癌患者更會持續消化不良、食慾不振、體重急速下降、大便出血或大便呈黑色、貧血、疲倦等症狀。

下腹部發脹或腸絞痛：大腸癌

腹部感到有壓力、不適甚至疼痛：卵巢癌

婦產科醫生方秀儀建議，1至2個月經周期仍持續肚痛及有月經問題的患者應照超聲波，透過超聲波可照到患者是否有卵巢腫瘤。

9. 腰痠骨痛

腰痠骨痛是常見的都市病，特別是上班族，大部分人都會不以為然，但它可能是骨癌的徵兆。臨床腫瘤科專科曾偉光醫生曾撰文指，若平日四肢無故骨痛，採取各類紓緩手段後仍不奏效，特別是上臂或膝蓋位置腫脹，則需加倍提防「原發性骨癌」，因為它的早期病徵不易察覺，且較常見於青壯年，被視為專攻年輕一族的癌症狙擊手。

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10. 無故有瘀傷和出血

相信不少人曾試過發現身上突然有一些瘀傷，但又未曾撞傷，可能是因急性白血病所致。白血病（Leukaemia）是香港十大癌症之一，排行第9。《香港癌症基金會》資料指出，由於不成熟的母細胞佔用骨髓裡的空間，擠掉健康的血細胞，導致出現急性白血病。

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如果有不適或懷疑，都應盡快求診和檢查，及早發現可提高痊癒的機會！

▼7種癌症篩檢的方法：（按圖👇👇👇）

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飲食習慣不良會增加患癌風險。（jannisbrandt/unsplash）

20種防癌食物

大部分都市人的生活和飲食習慣不良，特別愛吃加工製品、多肉少菜、少運動等都會增加患癌風險。從飲食著手，多吃抗癌或抗氧化類的食品可幫助預防癌症，不妨參考美國International Sports Science Association（ISSA）認可營養學專家Charushila Biswas的建議，改變飲食習慣，多吃「對的食物」。

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泡菜、蒜、十字花科蔬菜（西蘭花與椰菜花，還有羽衣甘藍、西洋菜、椰菜、白菜）、藍莓、薑黃、木瓜、蘑菇、肉桂...

其他防癌食物：（按圖👇👇👇）

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同場加映：除了多吃以上的防癌食物，有4類蔬菜湯也有助抗癌（按圖👇👇👇）

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