濕疹｜日日飲奶茶奶油包濕疹惡化！濕敷止痕4步忌高糖高脂戒蛋糕

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-09 19:00

濕疹大爆發！踏入夏天，天氣炎熱容易流汗造成濕疹，皮膚非常痕癢，令人坐立不安。台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集建議了一個簡易濕敷療法，有效止癢！

藝人鄭秀文也受濕疹困擾十多年，每當天氣轉濕就會復發，癢得坐立不安，難以入睡，她以中醫及運動調理，增強抵抗力，濕疹問題亦有改善。

皮膚科醫師蔡逸姍在台灣TVBS節目《健康2.0》指出，皮膚長濕疹時脆弱敏感，冬天怕乾，夏天怕流汗，並可以按照其特徵分為3階段。

▼濕疹可分3階段（按圖👇👇👇）

1.急性濕疹：長出大小丘疹，小水泡，皮膚會產生劇烈搔癢 2.亞急性濕疹：皮疹以丘疹，結痂，麟屑為主要皮膚病 3.慢性皮膚病：開始出現慢性炎症，導致皮膚增生，變厚

蔡逸姍醫師建議了一個濕敷療法有助改善痕癢。

▼濕敷療法4步驟（按圖👇👇👇）

1.濕疹位置泡溫水10分鐘，用毛巾輕按乾，忌大力搓揉

2.塗藥膏或乳液在患處

3.用紗布或是管狀繃帶，泡在水中弄濕再擠乾，套上患處

4.再將另一層乾的紗布或是管狀繃帶套上，更有效鎖住藥膏或乳液，加強功效

高升糖食物引發濕疹

濕疹不一定和體質及天氣有關，飲食習慣也非常重要。蔡逸姍醫師表示，常吃糖分高的東西也會令濕疹常復發。她分享了一個30歲女病人的個案，對方約1個月看一次濕疹，主要在臉上或手上，之後愈看愈頻密，變成1個月看3、4次，範圍愈來愈大，而且她的體重一直升，像吹氣球一樣。一問之下才知道她早餐常吃含糖奶茶、奶油麵包等高升糖指數食物。

蔡逸姍醫師引述研究指，低升糖指數飲食可改善皮膚乾癬的症狀，而攝取高油、高鹽、高糖等垃圾食物的身體發炎情況則較嚴重。

▼改善濕疹飲食（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

有濕疹人士平日應多選低升糖指數的食物，即使偶然想吃高血糖食物，也要盡量與低升糖食物配搭，以免攝取過高糖分導致身體慢性發炎。

低GI值食物

主食：全穀類如大燕麥 水果：番茄，番石榴 乳製品：牛奶、無糖乳酪 其他：蔬菜

▼同場加映：拯救糖尿病的蔬果（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

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中GI值食物

主食：淮山、粟米 水果：木瓜、菠蘿 乳製品：豆奶 其他：蔬果汁

高GI值食物

主食：粥、饅頭、多士 水果：西瓜、荔枝 乳製品：雪糕 其他：汽水、蛋糕

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