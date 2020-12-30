糖尿病｜苦瓜芽菜10種食物改善高血糖　白蘿蔔加1樣食材強化血管

糖尿病其實是一種生活習慣病，罹患者通常都吃太甜太油， 現代人吃得太精緻、攝取過多營養，卻沒有相對的消耗，這樣下去，糖尿病很快就會找上你。但糖尿病是可以提前發現、控制的。

日本醫學博士板倉弘重在《不被糖尿病殺死的57個方法》一書中指出，蔬果中豐富的膳食纖維可以減緩人體吸收糖的速度，對改善糖尿病症狀有很大的幫助，應該多加攝取。但是根莖類蔬菜和某些較甜的水果就得格外注意，如薯仔、西瓜、鳳梨，都屬於糖尿病患者的不良食物，若能不吃就不要碰。

蔬菜類可以多吃豆芽菜、椰菜花、牛酒果，對控制血糖都有益處。水果則推薦蘋果、番石榴、番茄等屬於低GI值的水果，食用時較不用太過擔心。

不過現在市面上許多水果經過改良，甜度大幅上升，糖尿病患者或危險群，應盡量選擇偏酸的水果，且注意用量，才能吃得安心。再來一起來看低升糖的蔬果有哪些吧！

▼拯救糖尿病的蔬果（按圖了解👇👇👇）

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1. 豆芽菜 〈GI值：22〉

熱量低、富含非水溶性膳食纖維，能有效幫助腸內醣質、脂質排出，能有效改善高血糖。

2. 苦瓜 〈GI值：24〉

富含植化素，保健效果受到重視，對改善高血脂和控制血糖有助益。

3. 西蘭花〈GI值：25〉

含鉻、鈣和維他命ACE，可有效提升免疫力，具高抗氧化力，有助胰島素運作。

4. 蘿蔔 〈GI值：26〉

豐富的消化酵素可強健腸胃，也有幫助血糖維持平穩，以及防癌的作用。白蘿蔔皮含有維他命P，具有強化微血管的效果，可將皮磨成泥，放入熱水中加薑一起喝。

白蘿蔔所含的物質可以參與胰島素的合成與分泌，能穩定胰島的結構與功能，從而起到穩定血糖的作用。 它還含有大量的可溶性膳食纖維，能幫助延緩餐後血糖上升，並且能夠防治便秘。

白蘿蔔含有豐富的鈣，有助於改善糖尿病患者的骨質疏鬆，經常食用白蘿蔔可以輔助治療糖尿病性腎病，心臟病，高血壓等症。

5. 洋蔥 〈GI值：30〉

洋蔥含有有機硫化物，且能增加好膽固醇、清澈血液，抑制血糖上升。

洋蔥含有有機硫化物，且能增加好膽固醇、清澈血液，抑制血糖上升。（Lars Blankers／Unsplash）

6. 藍莓 〈GI值：35〉

藍莓富含花青素，不只能提升視覺機能和改善眼睛疲勞，還能預防糖尿病造成的視網膜病變。

7. 蘋果〈GI值：36〉

蘋果的好處人人都知道，而有糖尿病的人更應該要吃。低GI值的蘋果不僅養顏美容，還能降低血糖和膽固醇。

8. 蓮藕 〈GI值：38〉

蓮藕含糖量不算很高，又含有較高的維他命C和膳食纖維，對於肝病、便秘、糖尿病等一切有虛弱之症的人都十分有益。蓮藕又富含抗氧化物、多醣和多酚類則可達到抗癌效果，且有大量鐵質，具有補血作用。

※我們只要控制好糖尿病就不會害怕併發症的出現，想要控制糖尿病必須注意自己的飲食，蓮藕對於糖尿病是非常有好處的，因為蓮藕裡面含有豐富的維他命C以及膳食纖維。

9. 芋頭 〈GI值：64〉

芋頭中含有黏蛋白、鎂、鋅、維他命B1、半乳聚糖等成分，有幫助降血糖和降膽固醇的作用。最重要的一點是芋頭的熱量較低，因糖尿病、高脂血症、肥胖等疾病而必須限制飲食的時候，芋頭是最為適合的食品。但是要注意份量，因為芋頭的主要成分為澱粉，煮熟之後的芋頭含糖指數升高，糖尿病人吃太多的話，澱粉攝取量相對增加，因此吃芋頭不能一次吃得太多太飽，要定時定量，同時主食要相應減少，以免攝入過多卡路里。

※其實，番薯、芋頭、薯仔和山藥等正是屬於含醣類豐富的主食類中的根莖類，都是可以吃的，但有些糖尿病友會將此類食物當蔬菜類吃過量就會影響血糖控制。

10. 香蕉 〈GI值：55〉

含有豐富的維他命B2、鉀、檸檬酸和褪黑激素等成分。鉀能促進代謝、降血糖，而褪黑激素不只能讓你皮膚變得更白嫩，還能去除活性氧、抑制膽固醇和增強免疫力

糖尿病患者尤其是糖尿病合併高血壓的患者，在血糖控制良好，短期內沒有大的波動、適量控制的飲食原則下，還是可以吃香蕉的，不過一次少量，建議半根足夠。

當低血糖發生時，如果身邊只有香蕉，不要顧忌太多，要立刻進食以糾正低血糖，同時注意檢測血糖。

※一般來說，吃香蕉的時間最好選在兩餐之間、飢餓時或者體力活動之後，這樣對於血糖的影響較小。

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