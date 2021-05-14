行山前後湯水｜汗多疲勞筋骨痛？3食療牛大力補腳骨石斛滋陰降火

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-14 21:18

行山意外時常發生，抽筋、缺水和痠痛等「後遺症」很常見，中醫就分享了數個行山前、後保養的湯水，有助行山前增強肌肉、行山後補水下火和鬆筋！ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

現在不能外遊，大家都選擇假日行山來放鬆一下。行山屬體力活動，本身沒有運動習慣或一向在冷氣房健身的都市人，其實不一定能適應香港炎熱濕焗的戶外天氣，而且很多網紅山徑往往是四、五小時的中長途，本身體力不足或裝備錯誤的話，不但容易受傷，更易中暑。

身為中醫，以往都常上山尋找本地草藥，行山經驗也有十多年了，也考取了一級山藝課程證書。其實要安全開心行山，首先要準備好行程（不要過分依賴手機地圖，以免手機沒電和接收不到訊號）、不要高估自己體力和不要獨行。另外，行山前可以飲一些湯水增加體力，行山後汗出過多也有補氣補水的湯水。

【行山前準備】

行山需要有足夠體力和腳骨力，牛大力雞腳眉豆花生湯有助為行山做準備，可於行山前一天或行山當天飲用，以提升肌力。

▼牛大力雞腳眉豆花生湯：（按圖👇👇👇）

【行山後出汗多及疲勞】

行山少不免流汗和出現疲勞不適，行山後或翌日可煲花旗參生津飲，以補充流失水分、改善疲勞、身熱和口乾問題。

▼花旗參生津飲：（按圖👇👇👇）

【行山後肌肉疼痛】

行山後出現肌肉痠痛，除了多拉筋放鬆筋骨，行完山當天或翌日可飲用粉葛白芍鬆筋湯，養筋強肌肉。

▼粉葛白芍鬆筋湯：（按圖👇👇👇）

行山杖分直柄、T形柄兩種，直柄讓手部掌握較穩、容易發力，是較專業類型；T形柄則讓手部放置較舒服，適合一般晨運、短途步行。（資料圖片／顏銘輝攝）

行山貼士

．女士行經期體力會較弱，盡量不在夏天間行山

．暑熱傷心，有心臟疾病人士勿於酷熱天氣下行山。同時不宜行沒有樹陰的山，或汗出太多

．關節於行山後會疼痛腫脹，表示關節已受損，應治療好後再行山

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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