辣椒功效｜止痛抗衰老10大好處　食辣過度致口腔有白斑可能患癌！

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-24 21:30

現在在台灣的美食地圖裡，麻辣鍋顯然已經成為不可或缺的一部份，愈來愈多的人習慣吃辣，喜歡吃辣，甚至到了「無辣不歡」的地步。有時候，能吃辣的人甚至代表了一種勇於接受刺激與挑戰的象徵。

但是，吃辣這檔子事到底健不健康呢？營養專家說「吃辣椒到底是福是禍，就看你怎麼吃、吃多少而定」。

▼適度吃辣好處多對身體有益？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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辣椒好處

辣椒中辛辣的來源就是辣椒素（capsaicin），而每100克的辣椒含維他命的量則高達198毫克，此外，辣椒中維他命B、胡蘿蔔素，以及鈣、鐵等礦物質的含量也很豐富。

吃辣可以擴張微血管、促進血液循環，促進體內膠原蛋白的合成、提高免疫功能，增進腦細胞的活性、延緩衰老，並預防動脈硬化、避免低密度膽固醇被氧化成有害的形態。

此外，辣椒還具有解痛的功效，科學家已研究證實辣椒素可以刺激和耗盡神經傳導「P」物質，而P物質可以將疼痛的訊息傳遍神經系統。透過辣椒素的止痛原理，辣椒膏已經被用來抒解帶狀疹、三叉神經痛等疼痛。

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吃辣還能減輕感冒症狀，甚至防癌、降低死亡率

更值得一提的是，辣椒還能有效的減輕感冒症狀，甚至是預防癌症的功效。加州大學教授艾文奇曼（I. Ziment）就表示「許多在藥房裡出售的感冒藥、咳嗽藥物的功效其實跟辣椒完全一樣」；而從流行病的研究來看，許多嗜辣的民族，例如東南亞、印度，罹患癌症的機率都比西方國家少，科學家推測，這是因為辛辣的食物中含有許多抗氧化的物質，有助於預防癌症。

更有意思的是，美國佛蒙特大學進行一項長達23年，追蹤1萬6000名美國人飲食習慣的研究，發現在這段期間吃辣的受測者死亡率是21.6%，比起不吃辣死亡率的33.6%，低了12%。

辣椒吃多了傷胃，也不能減肥

但不可諱言的，吃辣也不是完全沒有缺點跟困擾，而最大的問題就是「傷胃」。

在動物的實驗上，微量的辣椒能保護胃的黏膜，但大量的辣椒更容易傷害胃。因為微量的辣椒素會刺激胃部的血管，進而保護胃壁；但大量的辣椒已經破壞神經末稍的感覺，讓胃更容易受到傷害。

另外，雖然吃辣可以防癌，但食用過量也可能有致癌的危險。口腔白斑是口腔癌的一種癌前病變，而口腔白斑就是與喜歡燙、辣食物的飲食習慣有關。

別用吃辣的方式減肥

還有很多人想用吃辣的方減肥，日本歌唱天后宇多田光多年前曾取消在四國的演唱會，原因是因為她為求在舞台上更瘦，採取年輕人流行的辣椒減肥，結果引發激烈的反胃嘔吐。對於想靠辣椒減肥的人，台北醫學大學保健營養學研究所副教授黃士懿就直言這是「不切實際」的想法。

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