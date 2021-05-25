腎病｜身有尿騷味以為漏尿確診慢性腎病5期！按黃金3穴位+1招強腎

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-25 10:02

汗水也能透露腎臟健不健康？醫生指出，腎不好，可以從汗味來推測，因為體內產生的廢物會從大小便、流汗以及呼吸排出去，若腎臟壞掉，水溶性的毒物就留在體內排不出去，而隨著血液循環跑到全身，當流汗或嘴巴呼吸的時候，就會飄出味道。另外，想要保腎，可以常按黃金3穴位。

枕邊人有尿騷味？小心慢性腎臟病

台灣腎臟科醫師洪永祥說明，腎臟是負責過濾血液中的雜質、維持體液和電解質的平衡，若腎功能弱，導致過濾不良，尿素氮異常升高使體內毒素堆積，尿素就會透過汗腺等腺體散發出尿騷味。

洪永祥表示，身上的尿騷味一般人自己比較聞不出來，通常是枕邊人，或是洗完澡聞聞自己的髒衣服可以做初步判斷。洪永祥曾收治一名男病患，他太太一直覺得先生身上有尿騷味，以為先生有漏尿問題，將先生的內衣褲加強洗滌，但尿騷味還是在，後來先生一直有疲憊感，連睡覺都無法改善，就醫才發現已慢性腎臟病第五期。

▼保腎3穴位：腎俞、三陰交、太谿（按圖看清👇👇👇）

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想要顧腎可以怎麼做？中醫推薦顧腎保健3穴位：腎俞、三陰交、太谿。台灣中醫師吳宏乾說明，「腎俞穴」在身體背面腰部的位置，此處是腎臟的氣輸注於體表的地方，若家中長輩此處的膚色是暗黑色，可能就是有瘀血情形。

另一個「太谿穴」，位於內踝尖和阿基里斯腱中點的地方，太谿穴也是腎的原穴。第三個「三陰交穴」就在內踝尖骨頭最突出來的地方，然後往上約四指的距離，此處是脾肝腎三經交會的地方。吳宏乾建議，可經常按摩太谿和三陰交，或直接用熱毛巾熱敷。

▼1招功法「神龍出遊」強補腎氣（點擊下圖看清！👇👇👇）

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此外，台灣氣功老師彥寬也傳授1招功法「神龍出遊補腎法」，來保健強補腎氣。方法如下：

1. 雙臂往上抬，做顫掌。 2. 雙臂慢慢放下，接著手往後強放到腰部位置，合谷穴對應到腰部。 3. 左腳尖顛起，後腳踝撐住。 4. 左腳往上抬，腳尖向上頂，停留7秒。 5. 左腳往前蹬，再停留7秒後落下。 6. 腳呈弓箭步，停留7秒。（接著換邊做，左右做7次）

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