膀胱炎｜睇戲長途車唔急都小便易膀胱炎！5大成因小便幾秒最健康?

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-06-11 21:00

膀胱炎是泌尿道感染的一種，原因是細菌經尿道入侵膀胱，引起發炎。根據日本節目《名医のTHE太鼓判！》引述的調查，平均每2位女性就有1位受膀胱炎困擾，其中以20-30幾歲的女性為主。就此節目請來泌尿科專家前來，就着一位患有膀胱炎的嘉賓的情況，解釋患病的成因以及徵狀。

女性較男性容易患上膀胱炎的原因關乎到尿道的長度，男性有16-20厘米，然而女性卻只有3-4厘米，更易受細菌入侵。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

節目組為不同的藝人做身體檢查，繼而在重盛里美的膀胱發現不應該存在的細菌。後來在跟拍的過程中，發現重盛小姐睡眠期間去了3次廁所。專家指正常是不應該有夜尿的，勉強去1次都尚算可接受範圍，但去兩三次就已經是病態了。問到重盛小姐，她本人表示自己由五六年前開始就有夜尿的問題，從來沒試過完整睡過8小時。

短短一個晚上，重盛小姐分別在3點、5點和6點，去了3次廁所，正常是不應該有的夜尿一晚去了兩三次已經完全是病態。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

慢性膀胱炎5種成因

「尿頻」正正是慢性膀胱炎的一大症狀，因為膀胱發炎會刺激感覺神經，明明是沒有積存很多尿液，卻依然有尿意，於是引發尿頻的症狀。此外，節目更邀請專家就重盛小姐日常的生活習慣，指出幾個有機會引起膀胱炎或者使膀胱惡化的行為。

▼原來不單止忍尿，過度頻密去廁所都會引起膀胱炎？（立即點擊下圖看看自己有沒有犯下同樣的事情👇👇👇）

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1. 過度頻密如廁

節目組跟拍重盛小姐去兜風，發現到達中轉站的時候重盛小姐急忙去了趟廁所，在中轉站休息停留了大概20分鐘後，快將離開的時候，重盛小姐再一次跑往洗手間。專家解釋，有不少人在知道即將會搭長途車或者入戲院前會先刻意去個廁所，但如果這樣的如廁習慣過度頻密，其實是會令症狀惡化。

在沒有太多尿液時，強迫膀胱排出尿液，對膀胱而言其實是個負擔，有可能會引起慢性膀胱炎或者令膀胱炎的症狀惡化。專家提到健康的排尿時間大約21秒，若果過快即是尿頻，如果過久，就代表是忍太耐了。

▼夜尿多亦有可能是患上了膀胱過動症，以下有個小測試讓你檢測自己患病的風險（按圖了解👇👇👇）

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2. 偏愛食肉

根據重盛小姐提供給節目組的晚餐照片，發現重盛小姐非常喜肉厭菜，一星期7日有3日都是食燒肉，其餘的日子也只是換個煮法，基本上都是以肉食為主。問及其本人亦表示自己不喜歡食菜，如果沒有人強迫她食，她都不會主動食菜。

重盛小姐非常喜肉厭菜，一星期7日有3日都是食燒肉，其餘的日子也只是換個煮法，基本上都是以肉食為主。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

醫生指這樣的飲食習慣會令免疫力降低，令身體更易受感染而發炎，亦更有利膀胱內的細菌繁殖，導致膀胱炎的症狀惡化。

3. 喝不夠水

不少人為了減少工作時如廁的次數而少飲水，但這樣其實對膀胱不好。醫生解釋膀胱並不是一有少少菌就會發炎，只要攝取足夠的水分，適當地排尿，細菌也能隨尿液排走，所以一定要先飲足夠的水。

▼同場加映：泌尿道感染症狀（按圖了解👇👇👇）

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4. 沒症狀就停藥

同場的另一位婦產科醫生講到，膀胱炎確實是很常發生在女性身上，不少人更感染過一兩次，還有頻尿、排尿時會痛等症狀亦很常見。然而重盛小姐的情況是「慢性」膀胱炎，亦即是這些症狀會持續發生。

病情反覆其中的一個關鍵是有沒有食完醫生處方的藥物，根據重盛小姐的講法，膀胱炎的症狀兩三日就會消失，於是自行暫停服藥，因為覺得別吃太多藥物比較好。然而專家指自行停藥有可能留給細菌「一條生路」，讓膀胱在一個長期有菌的狀況而沒有徹底殺滅到所有細菌。

5. 擦拭方向錯誤

你大便過後擦拭的方向是後到前，還是調轉的前到後？這樣其實是大大影響尿道的衛生，如果你是從後到前，你就要小心了。

假如在大便過後，從肛門拭到尿道，就有可能將原來在肛門的細菌擦到尿道，再入侵膀胱引起發炎。因此，為了保持私密處的衞生，記緊要從前方擦到後面才對。

大便過後，為了保持私密處的衞生，記緊要從前方擦到後面才對。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

▼同場加映：忍尿會帶來什麼影響？（按圖了解）

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（資料來源：《名医のTHE太鼓判！》）