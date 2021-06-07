暗瘡｜佘詩曼生「八婆瘡」壓力或便秘？暗瘡8大位置宜禁慾戒雪糕

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-07 20:51

生暗瘡，人人都試過。46歲佘詩曼近日分享自己暗瘡長在唇邊的照片，自嘲「八婆瘡」，網民紛紛關心她，並指她熱氣要多喝水。暗瘡長在唇邊是熱氣？暗瘡長在不同位置反映什麼健康問題？

佘詩曼在Instagram上傳一張新相，指自己生了一粒暗瘡，自嘲這是一粒「八婆瘡」。網民留言說：「證明妳仲青春」。

▼佘詩曼生八婆瘡：（按圖👇👇👇）

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暗瘡位置反映健康

人體的皮膚能反映五臟六腑的健康狀況，藉由痘痘的位置就可以推測出身體哪裡有問題。所以關注臉上痘痘的同時，也別忘了留意這可能是身體發出的警訊。

▼8個暗瘡位置反映身體問題？（按圖👇👇👇）

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1. 眉間：心、肺功能

原因：心肺功能不好，容易胸悶，心律不整，心悸。

改善：不要做太過激烈的運動，避免煙、酒、辛辣食品。

2. 鼻頭：消化系統

原因：胃火過盛，消化系統異

改善：少吃冰冷、油炸、重口味食物。飲食建議清淡。

3. 臉頰：肺、肝功能（左肝右肺）

原因（右邊）：肺功能失常

改善：注意保養呼吸道，盡量避免芒果、芋頭、海鮮等易過敏的食物。

原因（左邊）：肝功能不順暢，有熱毒

改善：作息正常，保持心情愉快，且不要讓身體處在悶熱的環境中。

4. 下巴：內分泌功能

原因：內分泌失調。

改善：少吃冰冷的東西。

5. 額頭：壓力大、脾氣差

原因：壓力大，脾氣差，造成心火和血液循環有問題。

改善：早睡早起，多喝水。

6. 太陽穴：吃太多加工食品

原因：你的飲食中包含了過多的加工食品，造成膽囊阻塞。

改善：需要進行體內大掃除、排毒。

7. 鼻翼：生殖系統

原因：與卵巢機能或生殖系統有關。

改善：不要過度縱慾或禁慾，多到戶外呼吸新鮮空氣。

8. 唇邊：宿便、便秘

原因：便秘導致體內毒素累積，或是使用含氟過量的牙膏。

改善：多吃高纖維的蔬菜水果。

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我們可透過運用五行五色的飲食調理，進行五臟的排毒養生去暗瘡。（01製圖）

暗瘡調理：五色食物

痘痘位置分別代表著五臟六腑的功能異常的可能，我們可透過運用五行五色的飲食調理，進行五臟的排毒養生，讓身體恢復健康。

▼痘痘長在這些地方，該吃什麼來調理？（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：幫內臟排毒有助預防暗瘡，即學人體5大器官排毒穴道（按圖👇👇👇）

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