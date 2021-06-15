慢性發炎｜筋骨痛易感冒瞓極唔夠10警號　反覆發炎或致癌忌2食物

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-15 17:28

你是不是常常覺得睡不飽、身體到處痠痛，甚至看了很多醫生，卻找不到確切原因？小心！你的身體可能正在慢性發炎，長期可能導致抑鬱症、心臟疾病機率上升，甚至會引發癌症。

「發炎」是免疫系統在體內打仗

台灣敏盛醫院副院長江坤俊指出，身體發炎有分2種，一種是急性發炎，一種是慢性發炎。所謂的急性發炎是指，當我們身體有某處受傷或感染，免疫系統為了保護身體，會大量聚集到該處，和細菌或病毒打仗，因此會出現局部紅腫熱痛的反應。

至於慢性發炎，也就是持續性的發炎，免疫系統沒有特定的對象要攻擊，卻不斷出動、休息、出動、休息……江坤俊表示，可別以為這樣代表你的免疫力比較強，這種反反覆覆的發炎情形，可能造成身體大大小小的症狀出現。

▼慢性發炎影響（點擊下圖看清👇👇👇）

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慢性發炎讓人莫名累、心情差還會變胖！

江坤俊舉例，慢性發炎可能引發莫名疲倦，怎麼睡都睡不飽，有些人會感覺憂鬱、情緒低落，或是喉嚨有異物感、筋骨痠痛、容易感冒、經常性皮膚或氣管過敏等。

慢性發炎也可能影響腸胃道，江坤俊說，有時候會便秘，也有時候可能腹瀉，很容易誤以為是腸躁症，但有時候其實是身體發炎的警訊。江坤俊警告，慢性發炎還會造成腹部脂肪囤積，進而引發代謝症候群，罹患心血管疾病的風險也增加！

９個慢性發炎症狀，作初步了解：（按圖）

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癌症是慢性發炎的「終極疾病」

因為慢性發炎症狀起初都是非常輕微，大部分的人都不會注意到，等到糖尿病、動脈硬化、癌症、阿茲海默症找上門，這才意識到身體早就出問題了！他進一步說明，當慢性發炎持續，腦部氧化壓力增加，久而久之記憶力就容易減退，就容易出現阿茲海默症等神經退化性疾病。

至於慢性發炎和癌症的關聯，江坤俊說明，癌症是慢性發炎的終極疾病，因為在慢性發炎的過程中，細胞就是不斷地在被破壞、修復、破壞、修復……一直重複這個循環，但只要其中一次修復過程不正確，細胞就可能轉成癌細胞！

遠離慢性發炎 最好少碰2食物

那麼要怎麼避免身體慢性發炎呢？江坤俊提醒，平時避免吃精緻糖、高油脂食物，改攝取富含Omega-3的好油，也可以補充維他命D和抗氧化食物，這些方式都有助於減少身體的發炎反應，避免身體受到氧化壓力的攻擊。

美國時代雜誌曾報導，慢性發炎是人體的秘密殺手，江坤俊表示，慢性發炎最可怕的地方是，醫師很難透過抽血或影像檢查就揪出病灶，因此他提醒，一定要從日常生活做起，減少體內的發炎反應，遠離糖尿病、動脈硬化和癌症。

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