低鈉症｜清淡不吃鹽等於健康？頭暈抽筋嚴重可致命2種人最高危！

大家都知道，吃太鹹會高血壓，但台灣江坤俊醫師提醒，如果一點鹽都不碰的話，有可能出現低血鈉症，嚴重會致死！
很多主婦煮飯時，常被叮嚀不要放太多鹽巴，因為吃太鹹會高血壓，為何會有這種說法？江坤俊說，關鍵就是鹽裡有很多鈉離子！鈉離子會吸水，如果吃太多鹽，血管裡就有很多鈉離子，就會吸水，當血管內水分太多，血壓就會上升，久而久之就會形成高血壓。
鈉離子功用1：平衡水分與電解質
「但鈉離子並非不好的東西！」江坤俊說，事實上，鈉離子是細胞外最重要的電解質，有助於平衡血管內外的水分與電解質。
鈉離子功用2：與神經、肌肉收縮有關
鈉離子與神經、肌肉的收縮有關，它是體內重要元素，一旦鈉離子過高或過低，都會造成神經肌肉收縮異常。
低血鈉常見症狀（健康2.0授權使用）
低血鈉常見症狀
江坤俊提到，出現低血鈉時，輕者可能只是頭暈、嘔吐或莫明的不舒服，但嚴重者可能致死。原因是鈉離子會抓取血管裡的水分子，當細胞外的鈉離子嚴重偏低時就無法抓水分，這時水分子就跑進細胞裡。所以體內鈉離子嚴重偏低，有可能會造成腦細胞水腫，腦壓變高就有致命危險，提醒大家隨時注意鈉離子是否平衡。
2種人風險高
但有兩種人容易出現低血鈉症，一種是老年人，這與體內水分組成有關。一般人體內水分佔75%，老年人只有45%，由於老年人體內水分比較少，當電解質有變動時，就很容易產生低血鈉的情況。
第二種是運動員，運動員在運動中常會大量流汗，導致鈉離子跟著汗水流失，但人們常常只記得補充水分，卻忘了補充電解質，因而導致血中鈉過低，就會產生抽筋、意識不清的症狀。
▼4種狀況易發生低血鈉症（點擊下圖看清👇👇👇）
此外，下列4種狀況，也容易發生低血鈉症：
1. 器官功能下降
腎臟是維持體內電解質平衡重要器官，當腎臟功能不好，無法調節電解質時，就可能產生低血鈉症。
2. 嚴重嘔吐、腹瀉
如果最近嚴重嘔吐、腹瀉，就會造成電解質大量流失，如未能及時補充，也會影響血中鈉濃度。
3. 荷爾蒙異常
例如腎上腺、甲狀腺異常，都可能造成體內鈉離子無法恆定。
4. 藥物
最常見的就是高血壓患者為穩定血壓，常服用的利尿劑。若長期服用利尿劑，鈉離子會從尿液中大量流失，就造成低血鈉症。
江坤俊提醒，大家都知道吃太鹹不好，但吃太淡也不一定是好事，只有讓體內的鈉離子保持平衡，身體才能正常運作。
相關文章：【鈉超標】頭痛水腫瞓得差6大警號 高鈉唔一定鹹小心5種食物！
相關文章：水腫｜吃太鹹多喝水助排鈉？乳酪木瓜補5類高鉀食物免加重腎負擔
延伸閱讀：
1包零食就超標！遠離「全球死亡頭號殺手」，5種少鈉吃法你要知道
【本文獲「TVBS」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」