每日3分鐘｜常吃蛋糕珍奶易痰濕致敏　搓鼻敲腿2招排濕防鼻敏感

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-07-11 19:00

敏感在季節更替或睡不好的時候特別容易病發，各種過敏症狀也會愈來愈多，像不停打噴嚏、皮膚和眼睛發癢、便秘等。究竟有沒有方法可以預防敏感？

過敏反應會發生在身體不同地方，基隆長庚外科副教授江坤俊醫師在台灣TVBS節目《健康2.0》中指，過敏發生在眼睛是結膜炎、發生在鼻子就是過敏性鼻炎、發生在氣管就是氣喘、發生在腸胃道就是過敏性腸胃炎、發生在皮膚就是異位性皮膚炎。

基隆長庚外科副教授江坤俊醫師指，除了先天遺傳，環境污染、生活壓力也會導致過敏上身。（影片截圖）

如父母其中一人有過敏，孩子就有3成機會過敏，如父母都有過敏，則孩子至少有5成機會過敏。不過，除了先天遺傳，環境污染、生活壓力也會導致過敏上身。

常吃蛋糕珍珠奶茶易過敏

中醫師彭溫雅表示，以邪氣來說，過敏屬於濕邪的邪氣，當水分代謝不好，就會淤積在體內，變成濕邪。例如肺經是通調水分的一個道路，肺開竅於鼻，當肺氣較弱時，水分就會通過鼻子或喉嚨，產生打噴嚏、流鼻水或咳嗽等症狀。

人體排濕主要器官是脾，當脾陽不振，如常吃冰品、甜食，如蛋糕、珍珠奶茶、汽水等，容易生痰濕，令體內水分更多。當過多的水分存在體內，亦可能造成皮膚過敏症狀，如發紅、搔癢等。

防敏感健康操

彭醫師建議了2個防敏感健康操。

1.敲穴搓鼻改善鼻敏感（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

2.敲腿去濕排毒（按圖👇👇👇）

▼同場加映：想要改善過敏症狀，你可以從8種營養素下手，這些營養素可以幫助身體對抗發炎、強化免疫系統，提升抵抗力。（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

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