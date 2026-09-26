【益生菌】護心治便秘濕疹失效7大關鍵　與抗生素同吃等於冇食！

益生菌，有助促進腸道健康、增強免疫力、紓緩便秘，甚至具維持心臟健康、改善抑鬱等多種好處。不過，有營養師表示，如果進食的時間或方法不正確，效果會大打折扣，分分鐘失去效用，有食等於冇食！



益生菌有助恢復腸道中好、壞菌的平衡，可以促進腸道健康，亦可預防和減少服用抗生素和水土不服引起的肚瀉。（Unsplah Sara／Cervera）

我們腸道內的菌群有400多種，總數約100兆的細菌，分成益生菌群、中性菌群和有害菌群3種。一個健康的人體內，有超過10至30兆的益生菌和酵母。

在日常生活中，可透過進食乳酪、泡菜、納豆等經發酵的食物攝取益生菌，或可直接服用益生菌補充品。益生菌補充品，有錠劑、膠囊、粉末等不同種類，服用時需留意進食方法及時間，以發揮最大功效。

▼益生菌對身體有什麼好處？（按圖 👇👇👇）

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益生菌對健康有這麼多好處，不過，你的益生菌吃對了嗎？我們綜合的報道，總括以下個吃益生菌時的注意事項。

▼吃益生菌7個貼士（按圖 👇👇👇）

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1.吃對時間



益生菌主要分「耐酸耐鹼」及「不耐酸」兩種特性。耐酸耐鹼性一般適合飯前食用，因空腹時，胃部排空約1小時，益生菌能較快到達腸道，較快吸收；而不耐酸特性較適合飯後30分鐘或吃飯時使用，因這時胃酸ph值較高，其存活率亦較高。不過，一般消費者未必知道益生菌的特性，可參考產品包裝上標示的食用方法及適合時間服用。

2.與抗生素同服最少隔2小時



假如在吃益生菌產品的同時，也使用抗生素，會將吃進肚的好菌通通殺光，徒勞無功。抗生素的功能為抑制細菌的生長，不論好菌壞菌一律殺光，建議使用益生菌產品時，必須與抗生素相隔2小時以上，否則會干擾益生菌的活性。

有些抗生素可能會引發腸胃道不適等副作用，若適時搭配益生菌，就可減少服藥過程中產生的腹瀉。

抗生素的功能為抑制細菌的生長，不論好菌壞菌一律殺光，建議使用益生菌產品時，必須與抗生素間隔2小時以上。（Getty Images）

3.最好單獨服用



益生菌產品與咖啡、汽水、含糖飲料或果汁等飲品一同食用，都會降低其活性，因此，益生菌產品最好單獨食用，配服常溫白開水就好。

4.別加熱沖泡



益生菌不耐高溫，一旦高溫受熱會抑制其活性，失去原有的功效。即使想加熱，也不要超過40℃，以免降低益生菌的活菌數量。

▼同場加映：各種形態益生菌補充劑（按圖 👇👇👇）

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5.避免同吃油炸、燒烤食物



油炸、燒烤如雞髀、薯條、烤腸仔等食物會使免疫系統紊亂，進而誘發過敏反應，若與益生菌產品一同食用，會削弱益生菌的活性。

6.多吃益生元食物



益生菌的補充固然重要，但也要多進食促進益生菌生長的物質益生元（Prebiotics），包括膳食纖維以及寡糖等醣類食物，如全穀根莖類、味噌湯、豆類、海藻類、新鮮蔬菜及時令水果等適量與益生菌一起服用，能增加益生菌的存活機會。

只有補充益生菌，平時飲食卻少蔬果，沒有提供益生菌的食物，仍然無法讓益生菌充分繁殖，達到保健的好處。

7.少吃精緻澱粉



精緻澱粉、零食餅乾、蛋糕、麵包等，會讓腸胃道的菌種變壞，除了使腸內環境惡化，同時也不利於益生菌的生存。此外，雖然蛋白質與脂肪是人體必須的營養素，但若過量食用，也會成為幫助腸道壞菌繁殖的兇手，謹記適量攝取即可。

▼同場加映：含豐富益生菌的食物（按圖 👇👇👇）

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自製益生菌產品要小心

此外，近年流行自製益生菌產品，許多人會購買乳酪及牛奶，自行在家製作乳酪等益生菌食物，雖然方法沒有錯，但自行在家培養菌種，或會因操作上的限制，使菌種遭受破壞，難以確保達到食用安全。

自製乳酪要特別注意益生菌的來源可不可靠、正確的做法為何，製作之後也必須迅速冷藏保存，且要盡快吃完。特別提醒的是，自己製作的乳酪的保存期限，和原來的乳品保存期限相同。

另一方面，自製乳酪在加熱時，要嚴格注意菌種的耐熱度，否則可能會殺死益生菌、減少益生菌的活菌數，還可能造成其他乳品成分發酵、腐壞。

（資料來源：常春月刊、ETtoday）

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