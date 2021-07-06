小暑｜心煩氣燥易便秘生瘡　解暑3重點玉竹五指毛桃3食療益氣生津

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-07-06 19:18

小暑（7月7日），二十四節氣之一，意指天氣日漸炎熱，但仍未到最熱的時候。中醫指此節氣易使人心煩氣燥、口乾渴、易生瘡、便秘等不適。小暑應如何養生？有什麼生活習慣要注意？ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

小暑，傳統有云：「小暑大暑，上蒸下煮」（意即這時天氣炎熱，人站在土地上也如蒸煮般，還冒出熱氣），不過相比起大暑，小暑的熱度會相對輕。《月令七十二候集解》：「六月節……暑，熱也，就熱之中分為大小，月初為小，月中為大，今則熱氣猶小也。」 也有節氣歌謠曰：「小暑不算熱，大暑三伏天。」（「三伏天」是夏天中陽氣最盛的日子）

小暑作為酷熱暑天的前哨，大家一定要記緊3個養生重點，好好養生才可以安然渡過這個夏天。

▼小暑3個養生重點（按圖👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

1. 清熱解暑

中醫學認為暑氣是天地間邪氣（致病原）中最熱的，因為天地均充斥著高熱暑氣，容易令人變得煩熱、心煩氣燥、口乾渴、易生瘡、便秘等。不想整個夏天都渾身發熱，有什麼方法可以清熱解暑？

生活習慣：避免正午戶外活動

盡量避免在最炎熱的時候（如正午）出外作戶外活動，以免身體吸收過多暑氣，導致中暑。反應盡量將行程提早至清早9點前出發，或是稍為推遲，於下午3點後才進行戶外活動，避免和驕陽作正面交鋒。

飲食習慣：多吃涼性食物

另外，可以多吃一些清熱解暑的食物，例如各式瓜果（西瓜、哈密瓜、冬瓜、節瓜、絲瓜、青瓜）或吃梨子、飲綠豆沙、綠茶、菊花茶、銀菊露、椰青這些涼性的飲品。

▼清熱食療：銀花香檸露（按圖👇👇👇）

2. 生津益氣

夏天就是出汗的季節，出汗不單帶來尷尬的汗味。中醫認為汗出會損傷身體的水分（津液），如果不及時補充，就會出現「傷津」的情況，即身體缺少水分導致慢性口乾、眼乾、皮膚乾燥、大便硬等問題。

生活習慣：多補水

汗出是需要靠氣來推動的，大量汗出會令身體的氣流失，因此大量汗出後人會非常疲勞。身體不錯的人，休息一晚就會轉好。可是如果本身氣血比較虛弱（例如易生病、面青唇白、怕冷或是經期中的話），大量出汗後如沒有好好補充水分及補氣，很易變成慢性疲勞。如果汗出時吹冷風或受寒的話，亦很易感冒，因此夏天應時刻謹記生津（補水）及益氣（補氣）。

飲食：多吃清潤食物

生津可以吃一些富含水分的清潤食物，例如馬蹄、百合、柚子、橙、梨、枇杷、番茄、桃子、火龍果、海底椰等等。盡量少食煎炸烘烤、辛辣食物如薯片、炸物等等。

益氣的食物方面，夏天可以選用花旗參、太子參、黨參及五指毛桃，補氣之餘也不會太燥。盡量避免使用高麗參，因為高麗參性溫，易導致熱氣。

以下的湯水，可以生津益氣，特別適合夏日汗出多及疲勞的人士。

▼益氣食療：五指毛桃沙參玉竹湯（按圖👇👇👇）

3. 清心安神

中醫學認為暑氣通於心，大家都發現夏天時人會變得特別煩躁易怒，原因是暑熱入心。如暑氣太盛會導致心煩、失眠、多夢、口舌生瘡。在高熱天氣下，有心血管疾病的人也要特別小心，易出現心臟病發的問題。因此進入夏日，一定要靜心養心。

飲食：多吃苦

清心的食物以苦味為主，可以多吃苦瓜、芥菜、芥蘭等等。而茶飲可加入蓮子心、麥冬、淡竹葉等清心安神利小便，使熱從小便去。同時，盡量避免吃辛辣食物，以免加重心火。

以下的茶湯，可以清心安神，對於易煩躁，易口舌生瘡的人特別適用。

▼安神食療：淡竹葉麥冬甘蔗茶（按圖👇👇👇）

相關文章：夏天養生瓜｜冬瓜止咳絲瓜防便秘5種瓜去濕熱 有1種瓜體虛都啱！