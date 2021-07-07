急性肝衰竭｜4旬漢與1歲童昏迷待換肝！發燒黃疸9症狀患肝炎高危

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-07-07 16:22

急性肝衰竭需要換肝續命，香港一個月內便發生了兩宗急性肝衰竭個案。43歲鄭少光及14個月大男童區柏熙開始時出現喉嚨痛、發燒、嘔吐等症狀，但短短幾天內病情急速惡化，現時均在深切治療部留醫，等待好心人捐肝。 究竟急性肝衰竭成因是什麼？哪些人比較高危？有沒有預防方法？

鄭少光6月26日突然出現喉嚨痛、發燒症狀，本以為只是小病，沒想到病情急速惡化至肝衰竭，7月1日時肝指數已經達到200至300，比正常的40高出七八倍。而14個月大的男童區柏熙7月2日突然發燒、嘔吐，4天後被證實患上急性肝衰竭，肝指數達到6000至7000，情況危殆，現時是輪候肝臟隊伍之中排首位的病人。

▼兩位急性肝衰竭患者，四旬漢鄭少光及1歲童區柏熙急性肝衰竭情況：（按圖👇👇👇）

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▼急性肝衰竭是肝病一種，怎樣才算是急性肝衰竭？（按圖👇👇👇）

急性肝衰竭是什麼？

腸胃及肝狀科專科醫生張世華曾在訪問中指，急性肝衰竭又稱為猛爆性肝炎，是指肝細胞短時間內嚴重發炎繼而大量死亡，造成肝的排毒、代謝等功能下降，甚至喪失，導致身體接近「沒有肝臟功能」的狀態，引發全身的機能衰竭。

張醫生表示，急性肝衰竭是肝病的一種，初期徵狀類似其他肝病，但進展的速度更快速。四旬漢鄭少光及1歲童區柏熙亦是一開始出現喉嚨痛、發燒等症狀，但病情在短短數日急速惡化，需要進入深切治療部留醫，需等待換肝續命。

▼急性肝衰竭的初期徵狀：（按圖👇👇👇）

1.食慾不振 2.容易疲倦 3.噁心 4.嘔吐 5.黃疸(皮膚、眼白明顯泛黃) 6.排出茶色尿液 7.腹腔積水 8.凝血功能異常 9.神智混亂（肝昏迷）

導致急性肝衰竭的原因主要有以下8個，嚴重肝炎也是其中之一。（按圖👇👇👇）

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1.由嚴重的甲、乙、戊型肝炎引起

2. 藥物性肝炎，服用過量藥物如「乙醯氨基酚」（acetaminophen）（廣泛使用的非處方止痛及退燒藥）中毒或其他藥物影響

3.免疫系統性肝炎，即身體免疫系統自我攻擊肝臟細胞而引致的肝炎

4.其他病毒感染引起的肝炎

5.代謝性肝病：威爾遜氏症、妊娠性急性脂肪肝等

6.酒精或其它有毒物品（例如發霉食物中的黃曲霉菌）

7.肝血管病變

8.休克或其它循環系統衰竭病況

▼急性肝衰竭的高危人士，包括有酗酒習慣和進食發霉食物的人：（按圖👇👇👇）

1. 患有慢性乙型、丙型或其它肝病的肝炎患者 2. 亂服來歷不明的中西成藥或草藥 3. 酗酒 4. 進食已發霉及不潔的食物

▼預防急性肝衰竭的方法（按圖了解)

想要減低急性肝衰竭的風險，張醫生建議患有慢性乙型、丙型或其他肝病的肝炎患者，須盡早求醫以控制病情；不要亂服來歷不明的中西成藥或草藥；不要酗酒或進食已發霉及不潔的食物；有需要可及早注射甲型及乙型肝炎疫苗。

慢性肝衰竭是什麼？

慢性肝衰竭和急性肝衰竭不同，根據台灣肝病防治學術基金會資料，慢性肝衰竭主要是由本身的肝病演變而成，如肝病患者的病情若逐漸惡化，肝功能愈來愈差，最後就有可能演變成慢性肝衰竭。

常見的情況包括：

1.慢性Ｂ、Ｃ型肝炎：B型和C型肝炎除了可能單獨引發肝衰竭以外，也可能轉變成肝硬化或肝癌而逐漸發生肝衰竭的現象。

2.肝硬化：無論何種原因引起的肝硬化，都有可能隨著肝硬化程度惡化、肝機能愈來愈差而導致肝衰竭。

3.肝癌：當肝臟被癌細胞大量侵吞，僅存的肝細胞不足以維持正常功能時，就有可能導致肝衰竭。

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