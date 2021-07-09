新冠疫苗｜打針後多飲水退燒藥食定先？醫生7建議發燒多久即就醫

撰文： 劉淑文 最後更新日期： 2021-07-09 18:04

新冠疫苗免費接種計劃至9月截止，至今已為參加人士接種達402萬支疫苗。部分人接種第二針後曾出現發燒、頭暈等不良反應。為了避免出現不適情況，有人會預先服食退燒藥，亦有人預先補充營養，增強扺抗力。究竟這些做法是否有效？打針之前和之後有什麼需要注意？

據政府新聞網資料顯示，約162萬人已接種第二針，而接種了新冠疫苗後出現發燒等症狀屬常見。因此有人會在打針前預先吃退燒藥，或是特別補充維他命C，但到底這方法真的有效嗎？台灣高醫內科部長盧柏樑及國泰醫院老人醫學科主任黃柏堯於網站《健康2.0》中便提醒大家接種疫苗時的注意事項。

▼接種疫苗７大須知（按圖了解👇👇👇）：

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接種疫苗前

1．不要提早吃退燒藥

接種疫苗後兩天內出現發燒是正常反應，但也不能為了預防而提前在接種疫苗前吃，最好等到打完、有發燒症狀時再吃。而成人一日退燒藥的上限是2000mg，通常每顆退燒藥的劑量為500mg，即一天上限吃4顆。若服用過量，有可能導致體溫急降，甚至嘔吐、腹痛，嚴重者更會導致肝腎功能受損。

2．補充營養提升免疫力

打疫苗後有機會食慾不振。黃柏堯提醒，老人家常常胃口不佳，情況特別在打疫苗後更明顯，有機會導致營養不良，所以家人或照顧者應多加留意其進食狀況。

他更提到，外國有人建議在打疫苗前補充硒、鋅等營養素增加免疫力。含硒量高的食物有火雞肉、燕麥、雞蛋等，而含鋅量高的食物則有生蠔、菠菜、牛肉等。

接種疫苗後

1．留意有否氣喘、心跳快

盧柏樑指打疫苗後要實際觀察自身反應，重點在於呼吸是否會喘、心跳會否太快（即超過每分鐘100下）、有否暈眩、全身有否出紅疹、體溫達38度致發燒的情況。若有異常反應宜盡早求醫。

2．發燒2日屬不正常

盧柏樑表示，接種疫苗後2天內發燒是正常的免疫反應，但如果超過２日，就要盡快求醫。另外，發燒會加速血液循環，可能會造成血壓升高、心跳加速等，因此，原本已在服用降血壓藥物或心臟病用藥的人可以持續服藥。

3．多喝水防脫水

國泰醫院老人醫學科主任黃柏堯亦稱，如果是接種疫苗的長者，容易有脫水現象，因此打完疫苗後「多喝水」，一方面是提醒水要喝多一點，防止脫水，同時水分能增加廢物排除，促進代謝的作用。

4．留意皮膚狀況

黃柏堯特別提醒，打疫苗後回家後如果皮膚出現瘀青，代表凝血功能異常，有可能是血栓徵兆，如果是已打針的長者，家人應多留意他們在衣服遮蔽下的皮膚狀況。

5．避免運動、多休息

大部份人接種疫苗後會感到疲累，所以在短時間內亦應以休息為主，如果做運動反而加劇對身體的負擔。

打疫苗後不宜飲酒？

據胸腔暨重症專科醫師黃軒於報道中提及，有專家認為，在接種疫苗後24至48小時內，不建議喝太多酒，尤其那些容易宿醉或酒醒頭痛的人更不適合。他解釋，因大量酒精會致脫水，從而導致頭痛，甚至引發偏頭痛和肌肉或關節疼痛，而這些症狀同時也是注射疫苗的副作用，萬一宿醉了，或會錯過一些副作用救治時間，因此要喝也宜淺嚐。

同場加映：新冠疫苗副作用

如未接種疫苗，或先可以了解2款疫苗有何副作用。

▼ 根據2019冠狀病毒病專題網站，科興的「克爾來福」疫苗有哪些副作用？ （按圖了解👇👇👇）

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▼ 根據2019冠狀病毒病專題網站，復星醫藥與德國藥廠BioNTech的「復必泰」疫苗有哪些副作用？ （按圖了解👇👇👇）

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打針前準備

若你是心臟病高危人士，或有「三高」就要注意。每年應接受身體檢查，以評估心臟和心血管狀況，接種疫苗前可先檢查身體，以獲得最新驗血報告。患者上血壓不應高於140、下壓不過90，平均血糖值為6.5%左右等。若有「三高」達10年但沒有看醫生，打針前建議先去驗身，以獲得詳細報告才作決定。

▼ 哪些人不宜接種，或接種前需先諮詢醫生意見？ （按圖 👇👇👇）

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