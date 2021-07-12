乳酪雪糕檢測｜LAVELEE吃1杯逾6粒糖！7款口味哪款唔甜又低脂？

撰文： 劉淑文 最後更新日期： 2021-07-12 20:48

乳酪雪糕、雪條成了近日流行的消暑美食新寵，不過乳酪雪糕看似比牛奶雪糕健康，但事實是否如此？我們在市面隨機檢測了７款乳酪雪糕及雪條，雖然脂肪含量偏低，但糖分卻驚人，最高一款吃一杯相等於吃了6粒糖！攝取太多糖分會增患心臟病風險。

乳酪雪糕、雪條口味以水果為主，加上成分是乳酪，乳酪含豐富益生菌，有助腸道健康，給人較健康的感覺。記者今次從TASTE、7-11、OK便利店隨機挑選了7款乳酪雪糕、雪條，當中3款是雪糕、4款是雪條，以每100克計算，比較它們的糖分及脂肪含量。由於雪條分量較細，亦分別提供食用每件時攝取的糖分和脂肪比較。

▼乳酪雪糕雪條糖分排名（按圖👇👇👇）

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乳酪雪糕糖分比較

在7款產品中，Dreyer’s Real Delight士多啤梨味乳酪雪條的糖分含量最低，每100克只有16.4克糖，以實際每支分量70克計算，則有11.5克，相當於2.3粒方糖。而最高的是韓國LAVELEE藍莓乳酪雪條，每100克就有23.5克糖，約等於4.7粒糖，即一日上限的47%。若以每杯計，則是LAVELEE純乳酪雪糕杯。

以為乳酪雪糕健康啲？小心墮進高糖陷阱。（kateryna＠unsplash）

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

攝取太多糖分，除了會使體重上升，更會令皮膚變差，例如經常出現暗瘡、女性經期荷爾蒙失調，甚至提早出現皺紋及老化，還可能導致肥胖、高血壓、糖尿病等疾病。

▼同場加映：高血糖會出現什麼症狀呢？（按圖👇👇👇）

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乳酪雪糕脂肪比較

在以上7款產品當中，Dreyer’s Real Delight 士多啤梨味乳酪雪條最低脂，每100克有4.28克脂肪，以每支實際70克計算，即含有2.9克脂肪，相等於0.58茶匙油，而最高脂的是Häagen-Dazs原味乳酪雪糕迷你杯，每100克有9克脂肪，即是每日攝取上限的13%。

假設一個人每天的能量攝取量為2000卡路里，由於每克脂肪提供9卡路里能量，其膳食脂肪攝取量便應限制於不超過65克（即約13茶匙油），其中飽和脂肪不應超過22.2克，而反式脂肪不應超過2.2克

▼乳酪雪糕雪條脂肪排名（按圖👇👇👇）

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脂肪包括飽和脂肪和不飽和脂肪，攝取過量脂肪會增加患上多種疾病如心臟病、肥胖症、高血壓及糖尿病的風險。

根據衛生署資料，世界衞生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議健康人士的脂肪攝取量應限制於每日總能量的15%至30%，其中飽和脂肪不可超過10%，而反式脂肪不可超過1%。

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