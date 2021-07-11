防白髮｜三餐不定運動不足3種人易生白髮　6營養素防白髮吃全穀飯

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-07-11 17:02

老了才會長白髮？其實不一定。新冠肺炎疫情期間，就有民眾因為都待在家，突然閒了下來，竟然開始長白頭髮，原來是在家飲食三餐不正常吃、心理壓力恐慌，才會頭頂布滿白髮。

3種人容易長白髮、掉髮

台灣營養師高敏敏指出，不止衰老才會長白頭髮，營養不足、不良生活習慣、壓力等，都是造成白髮的原因，尤其是長期抽煙、喝酒的人，容易讓體內自由基偏高，會破壞黑色素、影響毛髮黑色素生成，甚至破壞毛囊細胞，造成白髮產生、掉髮的症狀。

高敏敏建議，居家防疫也要多活動，因為新陳代謝降低、身體循環差、壓力過大，都會影響頭皮血液循環，也會影響毛囊中製造黑色素的細胞，白頭髮就會開始增多。

▼預防長白髮6大營養素（按圖 👇👇👇）

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高敏敏指出，白髮增加與飲食習慣也有很大的關係，提供養髮祕訣，建議補充6大營養素，預防長白髮、讓秀髮烏黑亮麗。

1. 優質蛋白質

蛋白質是頭髮最重要的基底，「酪胺酸」更是黑色素的原料，推薦食物：綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽。

2. 維他命B雜

維他命B雜可以幫助能量代謝的維他命，壓力大易流失，如果缺乏維他命B1、維他命B2、維他命B6、維他命B12，容易有早發性白髮，推薦食物：綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽。

3. 維他命E

維他命E可以幫助抗氧化，減少壓力性白髮，推薦食物：堅果、芝麻、好油。

4. 鋅

鋅是合成黑色素的重要原料之一，推薦食物：生蠔、蝦子、肉。

5. 鐵質

鐵將氧氣運送全身，促進頭髮健康生長，推薦食物：豬血、鴨血、紅莧菜、豬肝。

6. 銅

銅是生成黑色素的必要原料，推薦食物：可可豆、黃豆。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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