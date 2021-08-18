消暑｜日專家教抹汗濕比乾毛巾更清涼乾爽　暖或凍毛巾急降溫？

立秋已過但天氣仍然悶熱，在街上逗留多一會已經汗流浹背，有人會用毛巾抹汗，以保持乾爽，但原來選用乾毛巾抹汗反而會增加中暑的風險？日本節目《その原因、Xにあり！ 》，請來專家講解怎樣抹汗才能有效地幫助身體散熱，防止中暑。



夏天經常流很多汗，為了保持乾爽整潔用乾毛巾抹汗可能反而導致中暑？（unsplash@nata_dumlao）

抹汗宜用乾毛巾或濕毛巾？

▼原來用乾毛巾抹汗會更容易中暑？如果想預防中暑該怎樣做？（按圖👇👇👇）

+ 2

在節目《その原因、Xにあり！ 》，專家指出：用乾的毛巾抹汗，有可能會中暑。因為身體是透過排汗蒸發以達致散熱的目的，如果只是用乾的毛巾抹汗，汗水就少了蒸發的過程，未能夠排熱到空氣中，熱力就會一直積聚在體內，導致中暑。

濕毛巾抹汗方為良策

大汗淋灕由得汗水蒸發也不好受，專家就強調抹汗本身是無問題的，只是應該用濕的毛巾抹。只要用濕的毛巾抹汗就能夠在抹走汗的同時維持皮膚的濕度，讓身體可以透過「汽化熱」蒸發水分，調節體溫。

早前日本節目《日本人の3割しか知らないこと》都有實測，發現濕毛巾比乾毛巾更吸水，因為水分子和水分子之間有互相吸引的性質，所以稍微弄濕毛巾再進行拭抹更加有效抹走水分。

水分子之間有互相吸引的性質，稍微弄濕毛巾再進行拭抹更有效抹走水分。（《日本人の3割しか知らないこと》截圖）

因此，如果要抹汗的話建議使用濕紙巾，或者先用水沾濕手帕或毛巾再抹更有助身體散熱，防止中暑。

▼除了抹汗之外還有什麼預防中暑的方法？（按圖👇👇👇）

+ 6

暖毛巾好過凍毛巾

▼要保持涼快感覺反而要用暖毛巾抹汗？（按圖👇👇👇）

+ 3

專家更提醒，最好是用溫度接近人體的濕毛巾，正如上述提到，身體是透過水分的蒸發降溫，而暖的水更易蒸發，所以用暖的毛巾比用冰涼的毛巾更有助身體散熱。

▼同場加映：預防中暑原來唔只飲水，飲牛奶比水更有效？飲茶又是否正確？（按圖知更多👇👇👇）

+ 1

相關文章：中暑｜喝茶易中暑天氣炎熱宜飲牛奶？4種飲品抗熱防中暑唔只飲水

暖毛巾抹汗更清涼？

節目組進行了一個實驗，內容是先請一位工作人員跑樓梯，然後以左右兩邊的手臂做比較，一邊用凍毛巾拭抹；一邊用暖毛巾拭抹，再用紅外線影像留意着手臂溫度的變化。的確，在剛抹完手臂後，用凍毛巾的一方馬上就變涼了，但過了一會，可以見到用暖毛巾抹的一方變得更加涼。

就連負責跑樓梯的當事人都表示：用暖毛巾擦的手臂，涼快的感覺有一直持續。因此，要預防中暑，最好是用大約40度，接近皮膚溫度的濕毛巾抹汗最好。

▼同場加映：中暑急救方法（按圖了解）

+ 3

相關文章：【中暑】頭暈噁心唔理或致心臟衰竭猝死 中暑急救旁身5招救命

（資料來源：《その原因、Xにあり！ 》、《日本人の3割しか知らないこと》、環境省）