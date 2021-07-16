防蚊攻略｜暑假親子戶外活動必備神器？即學6個長效驅蚊貼士

自從踏入七月，不少家長都趁暑假帶著子女到郊外、出海盡情享受陽光進行戶外活動，但進行戶外活動最令人煩惱的莫過於蚊叮蟲咬。香港夏天氣候悶熱潮濕，是蚊子繁殖的季節，在香港最常見的蚊子，包括白紋伊蚊、傑普爾按蚊、東鄉伊蚊、三帶喙庫蚊等，它們可傳播多種致命疾病，如：日本腦炎、寨卡病毒和登革熱等。家長帶小孩到戶外「放電」時想避免蚊子帶來的健康危機，究竟有什麼防蚊妙招？

（圖片：Shutterstock）

一般人被蚊叮蟲咬的紅腫痕癢一兩天就會自然消退，但免疫系統較差的人士，特別是小孩，有機會出現過敏反應，甚至或會出現氣促、呼吸困難及細菌感染等問題。而由白紋伊蚊傳播的登革熱，一旦被叮會出現發燒、骨痛、肌肉痠痛、眼窩痛、紅疹等症人狀，嚴重者更會有腦膜炎，甚至死亡的情況，因此必須慎防被蚊叮。

蚊子憑五種體質鎖定「目標」 與血型無關

一般而言只有雌蚊為攝取蛋白質的營養，吸血以作產卵之用，它們會在吸血前吐出含有抗凝血劑的唾液，而人體內的免疫系統為對抗這些外來物質而產生過敏反應，因而皮膚表面會感到痕癢、出現紅腫或水泡。這種過敏性反應會影響血液循環，情況因人而異，有機會因難以忍受痕癢而抓損皮膚，引起繼發性的細菌感染，這個情況多發生在小孩身上。

有外國科學實驗證實，血型與被蚊子咬之間並無必然的關係，而蚊子主要透過「嗅覺」尋找獵物，以下就是五種體質是惹蚊的高危一族：

１. 多汗、體味重

汗液中含有乳酸、阿摩尼亞等化學物質，容易導致體臭。蚊子對氣味非常敏感，牠們會依靠這個因素，去挑選目標。多汗人士宜多加留意，做好防蚊措施。



２. 體溫、二氧化碳排放量較高

小孩、從事體力勞動或運動後，體溫會升高，同時新陳代謝加速，導致呼出更多的二氧化碳，會觸動到蚊子觸角上的受熱體，使其可遠在三十米外，就能鎖定吸血的目標。



小朋友戶外活動後出汗多、溫度高，易惹蚊叮蟲咬。（圖片：Shutterstock）

３. 濕熱體質

經常進食肉類、甜食及油膩食物的人士，如果容易生口瘡、總是油光滿面，很可能是濕熱體質。而濕熱體質者，身體比較容易散發熱氣、汗味亦較濃烈，更大機會吸引蚊蟲。



４. 孕婦

有醫學研究指出，孕婦招惹蚊叮的機率比一般女性高一倍。因懷孕婦女腹部的溫度較高，令皮膚表面留有相對多的揮發性物質。蚊子嗅覺十分靈敏，會沿著這些由皮膚細菌產生的化學信號鎖定目標。



５. 熱愛喝酒

據分析，喝酒後會改變人體的呼吸頻率和氣味，更會降低身體防禦蚊叮蟲咬的能力。因此，被蚊子選中的機率就會大大增加，下次於室外喝酒時，建議大家做好充足的防蚊措施。



即學6個簡易防蚊技巧 出遊前做足準備

只要做好防蚊措施，不要讓可惡的蚊子有機可乘。

１. 嚴選兒童適用驅蚊劑等驅蚊產品

避蚊胺 (DEET)，是目前最有效的驅蚊物質，它會散發一種蚊子極其討厭的氣味，避免蚊子纏身。有研究指出，DEET濃度達20%或以上的驅蚊劑，能夠保護使用者長達5-8小時。但由於兒童皮膚幼嫩，建議家長應使用DEET濃度10%以下的產品。



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２. 穿著淺色寛鬆及材質通爽的長袖衣褲

炎炎夏日進行戶外活動，小朋友難免會汗流浹背，令驅蚊劑隨汗水流失而失去功效，需要重新使用驅蚊劑。因此建議家長安排小朋友穿著寛鬆、材質通爽的長袖衣褲，避免露出太多肌膚，亦方便身體散熱和排汗。蚊子比較畏懼強光，而淺色可反射光線，防止牠們靠近。



３. 使用有長效防蚊成份的衣服浸洗液

另外市面上有適合蠶豆症及幼兒的防蚊、蟎、蚤、蟲浸洗液，不少家長都會使用浸洗液浸洗小朋友的衣服。



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４. 流汗後盡快清潔身體

當運動、體力勞動後，應盡快洗澡或以濕紙巾抹走汗水，以及更換乾淨衣服。除了可處理難聞汗臭味，更可降低身體溫度，以蚊子無法追蹤。



５. 避免化妝或使用頭髮造型產品

化妝品及頭髮造型產品中都含有一種脂肪酸，名為「硬脂酸」，這種化學物質對蚊子具有很大的吸引力。如果想避免蚊叮蟲咬，請盡量少用這類產品。



６. 栽種植驅蚊植物

部分植物如：迷迭香、薄荷、香茅草，其葉子會散發特殊芬芳氣味，令蚊子敬而遠之，達到驅蚊防蟲的效果。



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夏天睡覺，最討厭的就是正準備入睡時卻被到蚊子的「嗡嗡」聲吵醒！小朋友的睡眠質數不佳，怎麼會有好精神上學呢?小編為大家搜羅到無化學氣體及音頻干擾的家居防蚊驅蚊儀器，讓小朋友及大人都可以安心睡個好覺。

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