護眼｜眼疲勞易出皺紋3原因BBQ有關？日專家教3秒測眼健康2招護眼

眼晴疲勞絕對是不少打工一族常遇到的問題，除了因長時間望電子產品外，有日本專家更提出，日常生活上原來也有不少被忽略的因素，令雙眼疲勞，例如戴太陽眼鏡！還提供了一個簡單測試眼睛的疲勞狀況和兩個有效護眼操。



眼睛疲勞3秒小測試

日本MBS節目《林先生が驚く初耳学！》最近談及眼睛疲勞的主題，其中吉祥寺森岡眼科院長森岡清史醫生提出了一個測試雙眼疲勞程度的方法，只需3秒鐘。

▼眼睛疲勞測試方法：（按圖👇👇👇）

眼睛疲勞測試方法：

1. 緊緊閉上眼睛

2. 自然緩慢地睜開眼簾，讓眼睛完全放鬆。



▼眼睛疲勞測試結果：（按圖👇👇👇）

眼睛未達疲勞狀態：如果雙眼可以毫不費力地再次睜開，即代表雙眼仍然精神。

眼睛達疲勞狀態：睜開時眼皮遮蓋了眼珠一半或以上，很緩慢才可以完全打開眼簾，即代表該人的雙眼其實已是疲勞狀態。

節目中有4位嘉賓的雙眼也被眼皮遮蓋一半或以上，森岡醫生解釋，如果雙眼夠健康，即使緊閉後也可以有力地再次睜開，但如果眼睛疲勞的人就因為眼周肌肉變弱，令雙眼無力再次很快地張開。

帶不防紫外光的太陽眼鏡原來更易傷眼。(《林先生が驚く初耳学！》節目截圖)

長時間滑手機睇芒之外，日常生活中原來有些常被忽略的原因會飲雙眼疲倦。

▼眼睛疲勞易被忽略的原因，竟跟BBQ有關？（按圖👇👇👇）

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1. 帶不防紫外光的太陽眼鏡



為減低陽光對眼睛的刺激，太陽眼鏡的鏡片多以深色為主，令雙眼視野變暗，瞳孔從而擴大，但如果鏡片無阻擋紫外線的功能，便會令雙眼過分吸光，為眼睛帶來傷害。

2. 閱讀直排文字書



眼科醫生兼YouTuber平松類在節目中引述外國研究，證實閱讀橫行文字的書比起直行文字的書快24%，因為眼睛左右移動比上下移動容易。直行文字相對上花時間，需要仔細閱讀，長時間看易令眼睛疲累。

3. 燒烤



燒烤的環境多數煙霧瀰漫，產生的煙會刺激眼睛，因而不斷分泌淚水作保護，令雙眼疲累。此外，肉類表面燒焦後會產生一種「AGEs」 的糖化物質，多吃令體內的膠原蛋白跟彈力蛋白交互作用，讓眼周肌肉變得僵硬、眼周亦會產生皺紋，令雙眼更易變得疲勞。

眼球體操專家松島雅美在節目中推介了2組護眼操。(《林先生が驚く初耳学！》節目截圖)

簡單護眼操同時紓緩肩頸痛

要保護眼睛，也可從運動入手，眼球體操專家松島雅美在節目中推介了2組護眼操，動作簡單，適合大家隨時在家中、辦公室紓緩眼晴疲勞。

▼護眼操1：舉手指拉肌操（按圖👇👇👇）

舉手指拉肌操

1. 向前伸直手臂，舉起拇指

2. 眼睛望着拇指，臉轉向左，拉扯眼肌

3. 同樣方法，頭分別向右、上、下轉

4. 左右上下4個方向為1次，整套動作需做5次



▼護眼操1：打圈眨眼操（按圖👇👇👇）

打圈眨眼操

1. 食指以「一」字放在額頭前

2. 臉對正前方，眼睛只向上望食指

3. 眨眼2次

4. 重複步驟2-3，總共在8個方向順時針眨眼，包括：上、右上、右、右下、下、左下、左、左上、上



護眼食物知多啲

除了護眼操，部分食物的營養亦是保護眼睛的重要來源。例如咖喱，當中的香料含薑黃素，具抗氧化作用，從而減輕眼睛疲勞及延緩眼睛衰退。

▼護眼3大食物，紓緩眼睛疲累（按圖👇👇👇）

咖喱外，還有菠菜和三文魚，菠菜富含葉黃素，是一種對眼睛有益的成分，預防光線對眼睛的傷害，有助減少白內障和黃斑病變。三文魚中所含的維他命D可減少因眼睛疲勞乾涸時產生的淚水，是保持眼睛濕潤的重要成分。

▼同場加映：護眼營養素蘊藏在不少食物中，例如雞蛋、牛肉、橙等，大家可嘗試從以下食物中獲取。（按圖👇👇👇）

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