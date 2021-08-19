感冒｜感冒食雞加重病情？發燒怕冷認清4種感冒有1種宜雞湯進補

感冒禁食雞的說法聽聞已久，但原來這說法並非完全正確，還要看是哪種感冒。據註冊中醫師吳淑香指，感冒主要分虛證和實證兩大類共4種，4種感冒當中，原來有一種感冒可以在養病期間以雞肉進補，不過她強調需進食有法。



感冒分虛證與實證

感冒在中醫角度主要分虛證及實證兩大類，兩者俱有外感因素，吳淑香醫師受訪時指，它們最大分別是，虛證感冒主要與體質虛弱相關，脈象浮而無力；實症感冒則主要因外風邪所致，脈象浮而有力。

▼感冒原來分種，虛證、實證感冒症狀大不同：（按圖看清👇👇👇）

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虛證感冒再細分為「氣虛」及「陰虛」2種：

氣虛感冒：氣短乏力



氣虛感冒患者的體質本身較弱，症狀包括少氣懶言、氣短乏力，冒汗，脈象浮而無力。雖會有發燒情況、但怕冷、惡寒的情況比較嚴重。

這類患者因保護本身身體的衛氣不夠，出入冷氣地方時較易出現俗語中所謂「攝親」的情況，易反覆地患上感冒。

陰虛感冒：乾咳少痰



陰虛感冒病人的症狀則為津液不夠、口乾咽燥、喉嚨易乾涸、乾咳少痰、舌頭呈紅而少脷苔，脈細數（脈搏變窄變細而且速率加快）。同時亦有低燒，午後發熱或夜熱早涼（入夜才發熱）等情況出現。

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實證感冒亦再細分為「實寒」及「實熱」2種：

實寒感冒：怕冷、鼻流清涕



實寒患者怕冷情況會比虛證更重，會有發燒、無汗、鼻流清涕且呈白色，痰稀薄色白，陽氣被困體內而不能外達。

實熱感冒：發燒嚴重、痰呈黃色



實熱感冒為四者中發燒情況最厲害，鼻涕黃濁而量多、舌質鮮紅、舌苔黃、喉嚨痛、痰呈黃色等。

感冒宜以雞湯進補？

氣虛感冒宜以雞進補，氣虛病人的體質本身均較虛弱，本屬可以進補的體質，符合中醫「虛則補之」的概念。

雞肉性質溫燥，具滋補效用，因此氣虛證感冒的病人可透過雞肉進補。不過她建議氣虛感冒患者宜以雞湯的方式進補，同時需撇除雞皮及其他肥膩的部分，讓身體更容易吸收。

陰虛感冒者因本身已有虛火問題，服用雞肉會致虛熱加重，故不宜食用。

實證感冒的病人則更不宜進食雞肉，吳淑香醫師指實證感冒病人如進行補益會有 「閉邪留冦之弊」（把感染困在體內不能驅除）。因雞肉本身溫燥滋補，有機會令實證病人加重病情，故實證病人不宜進食雞肉。

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感冒宜吃4款粥品

▼對於上述4類型的感冒，吳淑香醫師亦分別建議了以下4款弼品食療：（按圖看清👇👇👇）

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實症：風寒感冒



薑蔥瑤柱粥：發汗解表

實症：風熱感冒



薏仁百合綠豆粥：清熱解毒

虛證：氣虛感冒



淮山百合陳皮瘦肉粥：健脾理氣

虛證：陰虛感冒



瑤柱百合瘦肉粥：滋陰潤肺

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