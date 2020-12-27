【防感冒湯水合集】8款中醫保健湯水增強體質　為流感高風期準備

2020年在新冠肺炎疫情下，大家都學識戴口罩、勤洗手等衛生防意識，以防「中招」。未來的日子我們仍需努力抗疫，但亦不可忘記冬季流感高峰期的來臨，平常多喝一些防流感、保健湯水，增強抵抗力才能百毒不侵。

根據衛生防護中心資料，每年都有兩段時間為「季節性流感」高峰期，而冬季流感高峰期在1月至4月，網站提到：「免疫力較低的人士或長者一旦染上流感，可以是嚴重的疾病，並且可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症，甚至死亡。」流感﹑呼吸融合細胞病毒(RSV) ﹑肺炎及感冒病徵相似，香港中文大學醫院就製作了一個簡單圖解，請參考下圖：

香港中文大學醫院列出了流感、肺炎、呼吸融合細胞病毒感染及感冒的病徵，讀者懷疑自己生病的話可以做個小評估，不過還是建議大家找醫生去診斷。（facebook：CUHK Medical Centre）

註冊中醫師黃培基在《香港01》曾撰寫文章指在中醫角度，流感與「時行感冒」相似，是由於氣候異常所引致，發病有季節性並具傳染性，可造成廣泛流行，而感冒可分為風寒、風熱、風濕及氣虛感冒4種，特點都是具高傳染性，並常見於冬季。

【流感】感冒分風寒及風熱4大類 氣虛易反覆患感冒怕冷頭痛

按圖看4種常見感冒及各紓緩或預防感冒的茶療：

+ 3 + 3 + 3

以下8款湯水，有助增強抵抗力、免抗力，如有疑問，請向中醫師諮詢。市民亦需留意若感身體不適，請盡速求醫。

龍脷葉枇杷葉雪梨湯有清熱潤肺功效，可增強抵抗力，預防感冒及流感。 註冊中醫師邱穎琳

【防感冒湯水食譜】龍脷葉枇杷葉雪梨湯 增強抵抗力迎流感高峰期

龍脷葉枇杷葉雪梨湯食譜

北芪黨參煲雞湯有補肺益氣之效，可預防感冒和流感，若本身屬體虛、怕冷或易感冒者，尤其適宜飲用。 註冊中醫師邱穎琳

【防感冒湯水食譜】北芪黨參煲雞湯抗流感 助怕冷人士增強抵抗力

北芪黨參煲雞湯食譜

黨參鮮淮山薯仔湯有健脾益胃，潤燥健腎功效。 註冊中醫師楊明霞

【強肺保健湯水食譜】黨參鮮淮山薯仔湯 健脾益胃強肺防病！

黨參鮮淮山薯仔湯食譜

魚翅瓜蟲草花湯有補肺益腎，健脾養胃功效，可有助增強抵抗力。 註冊中醫師邱穎琳

【健康湯水食譜】魚翅瓜蟲草花湯補肺益腎 如何分辨魚翅瓜生熟？

魚翅瓜蟲草花湯食譜

「四神素湯」可調整體質，增強免疫力，對抗病邪。 註冊中醫師楊恩劍寧

【健康湯水食譜】四神素湯補元氣 增強免疫力防流感

四神素湯補元氣

薯仔合桃眉豆湯能健脾和胃，益氣，固腎。較適合平性體質，或偏陽虛及怕冷人士。易腹瀉、體質偏熱或更年期人士，服用分量宜少，一星期可飲兩日，每日一碗。 註冊中醫師陳圳堅

【健康湯水食譜】防流感素湯 薯仔合桃眉豆湯健脾解毒

薯仔合桃眉豆湯食譜

佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯味道清潤，有潤肺和中、理氣止咳的作用，有增強免疫系統的功效，適合全家食用。 註冊中醫師楊恩劍寧

【健康湯水食譜】佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯 潤肺止咳增免疫力防作病

佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯食譜

【秋冬湯水食譜】番茄豆腐雞湯 轉季補水增強免疫力

番茄豆腐雞湯食譜

除此之外，註冊中醫師黃培基亦教授預防感冒的穴位按摩，包括風池穴、百會穴、迎香穴、合谷穴、足三里穴。

1. 風池穴：疏風止痛、袪風解表

2. 百會穴：提升陽氣、鎮靜止痛

3. 迎香穴：疏散風熱、通利鼻竅

4. 合谷穴：疏散風邪、清泄肺氣