感冒｜檸樂煲薑治感冒？3種人愈飲愈差中醫推介4款檸檬薑茶更有效

檸樂煲薑可治感冒這帖民間偏方，似乎香港獨有，不過是否有效則莫衷一是。註冊中醫師李廣冀及吳淑香均表示，這偏方或多或少均對治療感冒具一定效用，但強調未必適合所有人，故建議病人還是以正式的中醫食療或湯水紓緩感冒症狀為佳。



檸樂煲薑適合風寒感冒初起患者？

據李廣冀醫師指，由於風寒是由皮毛而入，熱飲可以打開毛孔，透過毛孔發汗，達到把感冒外邪排出的功效。薑則有發散風寒，和胃止嘔的功效。至於檸檬和可樂方面又具什麼作用？

▼熱檸樂煲薑治感冒療效（按圖看清👇👇👇）

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至於可樂方面，李廣冀醫師稱由於屬加工製品，從中醫角度而言暫未看到治療感冒的效用，而且成分亦不適合一些感冒患者。

吳淑香醫師亦補充指，薑另外有發汗解表，溫肺止咳的功效，檸檬本身也能生津止咳化痰，因此認為這則偏方對風寒感冒初起有一定療效。

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檸樂煲薑忌用人士

1. 心跳快、甲亢、精神緊張心率過速



李廣冀醫師指出由於可樂本身含有咖啡因，如果病人本身有心跳快、甲亢、精神緊張心率過速等症狀的話，感冒期間便不適合喝含有咖啡因的飲品，如可樂、咖啡等。

2. 夾痰濕氣重人士



吳淑香醫師則認為，這偏方亦不適合夾痰、夾濕的病人，亦即是感冒期間出現痰液或身體濕氣重的患者，因可樂中的糖分可引致這兩類病人痰濕為患，加重痰濕症症狀而咳嗽的病情。

3. 風熱感冒



風熱感冒的病人也不適合此偏方，由於這類病人發燒情況會相對厲害，但此方偏性較熱，故有機會令病情惡化。風熱感冒症狀如：發高燒、痰黃、舌苔黃、喉嚨痛等。

▼由於熱檸樂煲薑僅屬民間偏方，因此兩位醫師亦分別建議了兩款中醫正規的茶飲或湯水紓緩感冒症狀：（按圖看清👇👇👇）

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檸檬薑水：增抵抗力、發散風寒，適合寒性感冒



桑菊水：清熱疏風、清肝明目



檸檬薄荷茶：疏散風熱、清利頭目、利咽、透疹、疏肝解鬱、止咳化痰



蔥白淡豆豉生薑湯：辛溫解表通絡、清心除煩、溫中止嘔，溫肺止咳，治風寒感冒



李廣冀醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）

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四大類型感冒症狀各不同

檸樂煲薑最多僅能針對風寒（實寒）感冒的人士，但從中醫角度而言，感冒其實至少還可分成四大類型，各類症狀亦有所不同。

▼中醫四大類型感冒症狀（按圖看清👇👇👇）

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氣虛感冒：氣短乏力



氣虛感冒患者的體質本身較弱，症狀包括少氣懶言、氣短乏力，冒汗，脈象浮而無力。雖會有發燒情況、但怕冷、惡寒的情況比較嚴重。

這類患者因保護本身身體的衛氣不夠，出入冷氣地方時較易出現俗語中所謂「攝親」的情況，易反覆地患上感冒。

陰虛感冒：乾咳少痰



陰虛感冒病人的症狀則為津液不夠、口乾咽燥、喉嚨易乾涸、乾咳少痰、舌頭呈紅而少脷苔，脈細數（脈搏變窄變細而且速率加快）。同時亦有低燒，午後發熱或夜熱早涼（入夜才發熱）等情況出現。

風寒（實寒）感冒：怕冷、鼻流清涕



實寒患者怕冷情況會比虛證更重，會有發燒、無汗、鼻流清涕且呈白色，痰稀薄色白，陽氣被困體內而不能外達。

風熱（實熱）感冒：發燒嚴重、痰呈黃色



實熱感冒為四者中發燒情況最厲害，鼻涕黃濁而量多、舌質鮮紅、舌苔黃、喉嚨痛、痰呈黃色等。

▼註冊中醫張婉蘭早前受訪時亦提到其他預防感冒的方法，（按圖看清👇👇👇）