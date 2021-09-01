炭疽病｜14歲學生炭疽亡恐爆疫　10須知死亡率達8成會否人傳人？

炭疽病近日在內地部份省市陸續出現確診及死亡病例，事件掀起爆發炭疽疫情恐慌。炭疽病的嚴重性不容忽視，萬一不幸感染，有機會致命，死亡率更可高達85%。由於炭疽病早期症狀與傷風相似，易被忽略而延誤就醫。究竟炭疽病有什麼病徵？如何預防及減少感染機會？10大注意事項你一定要知。



內地學生染炭疽病亡

根據內地官方報道，單單在8月已出現至少3宗炭疽確診病例及9宗疑似炭疽病例。據中國疾病預防控制中心近日發表的周報指，截至8月15日，山東濱州市已出現兩宗炭疽確診病例，兩名患者分別為一名14歲學生及一名從事屠宰工作的35歲男子，當中學生已不幸於上月6日病亡。

此外，北京市疾病預防控制中心上月9日亦通報一宗外地赴京就診的肺炭疽病例。患者來自河北省承德市，在當地有牛、羊及其製品接觸史，於發病4天後經救護車轉運來北京就診。而山西省呂梁市保賢村上月亦出現9宗疑似炭疽病的個案。

相關新聞：山東省爆炭疽疫情 14歲學生死亡 35歲屠夫送院隔離治療

引起炭疽病的炭疽桿菌，根據感染部位可發展成較輕微的皮膚炭疽或嚴重的肺炭疽病，有相當致死率。各國現已開發出疫苗應對。（視覺中國）

▼炭疽病知多啲（按圖看清👇👇👇）：

+ 16

1. 炭疽病是什麼？



炭疽病是由存活於土壤中的炭疽桿菌所引致的一種急性傳染病，通常流行於牛隻、綿羊、山羊、駱駝和羚羊等動物身上，因牠們多在食草時經口感染土壤炭疽桿菌而發病。人類則一般透過接觸感染炭疽的動物與製品感染。

2. 炭疽病的桿菌可存活多久？



炭疽桿菌能在土壤中存活數十年。炭疽桿菌以休眠狀態生存在土壤中，可以忍耐極端惡劣的環境，如高溫、極酸、極鹼、潮濕，甚至輻射等。

3. 炭疽病有哪些感染途徑？



炭疽孢子可透過皮膚、腸胃或呼吸道進入人體而引致感染。感染的途徑包括：因揩擦到破損的皮膚、吞下含炭疽孢子的食物或吸入含炭疽孢子的霧化微粒而進入人體。

同場加映：蚊叮蟲咬數天紅腫不退感熱痛 感染蜂窩性組織炎4類人士高危

4. 炭疽病有什麼症狀？



炭疽病的症狀因感染方式而有所不同，主要可分以下三類型：

皮膚性炭疽病：

患者的皮膚患處初時會凸起和痕癢，繼而發展為中央部分呈黑色的無痛潰瘍；部分患者可能會有發燒、頭痛、肌肉痛、嘔吐和淋巴腺腫脹。皮膚炭疽經適當治療便可痊癒。

吸入性炭疽病：

這是最嚴重的炭疽類型。初時的症狀與傷風相似，容易被忽略，但隨後會迅速惡化至出現嚴重呼吸困難和休克。如不及早治療，吸入性炭疽的患者多會死亡。

腸炭疽病：

初期症狀包括噁心、失去食慾、嘔吐、腹痛、發燒及嚴重腹瀉。患上腸炭疽若不及早治療可以致命。

5. 炭疽病潛伏期有多久？



通常患者在暴露於炭疽孢子後，症狀會在約一周內出現，但部份患者的潛伏期也可以超過兩個月。

炭疽病的死亡率超過八成。圖為炭疽菌樣本。（美聯社）

▼炭疽治療及預防方法（按圖看清👇👇👇）：

+ 2

6. 炭疽病會否人傳人？



炭疽鮮見以人傳人的方式傳播。

7. 炭疽死亡率有多高？



炭疽病中以吸入性炭疽病的殺傷力最強，如患者在症狀出現前不及早處理，死亡率恐超過85%；即使獲得及時治療，死亡率亦僅可降至45%。

8. 炭疽疫情主要在哪裡出現？



炭疽在大多數工業化國家並不常見，最常見於常有動物患上炭疽的農業國家，如非洲及南亞國家。染病的通常是因職業關係，需經常處理染疫動物的農業及野生生物業者，如獸醫、畜牧及野外工作等人士。

炭疽在香港十分罕見，過去10年並沒有呈報個案，最接近的個案於2003年發生。

同場加映：【新冠肺炎】洗手防疫唔抹乾都冇效！12個常犯的錯你做過幾多？

▼了解12個不能犯的潔手錯誤（按圖看清👇👇👇）：

+ 25

9. 炭疽病有什麼治療方法？



抗生素可用於治療炭疽病。據美國疾病控制及預防中心指，盤尼西林、多西環素及氟喹諾酮類藥物可用作治療炭疽病。

10. 炭疽病有什麼預防方法？



~保持良好的個人、食物及環境衞生

~經常保持雙手清潔，處理食物或進食前，應用梘液及清水徹底清潔雙手

~立即清潔受損的皮膚，並用防水敷料妥善覆蓋傷口

~觸摸傷口前、後須潔淨雙手

~避免接觸受感染動物或受污染動物產品

~食物須徹底清洗及煮熟才可進食

▼洗手不能忽略手掌，連手背、手指縫及指甲，看正確洗手的步驟（按圖看清👇👇👇）：

+ 3

資料來源：衞生防護中心、台灣衞福部、美國疾病預防控制中心、中國衞健委