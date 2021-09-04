血管瘤｜肥胖三高最傷血管嚴重需截肢　胸痛氣喘5症狀或主動脈瘤

肥胖是現代社會中相當常見的問題，根據台灣國民健康署統計，台灣成年人體重過重或肥胖的比率達44%，其中男性比率達51%，女性比率達36%。愈來愈多研究顯示，肥胖會讓健康亮起紅燈，並非福氣的象徵。



台灣亞東紀念醫院心臟血管外科陳介夫醫師指出，我們認為肥胖與粥狀動脈硬化，都跟慢性發炎反應有關，因為脂肪組織會釋放一些細胞激素，這些細胞激素會造成組織的慢性發炎。

另外，肥胖經常伴隨高血壓、高血糖、高血脂等共病，這些問題也都對血管造成傷害，大至主動脈、小至周邊動脈都有可能漸漸出現狀況。

血管病變受傷害（照護線上授權使用）

平時沒症狀，一出事就要命的大動脈

台灣亞東紀念醫院心臟血管外科謝福謙醫師表示，常見的主動脈疾病包括主動脈瘤、主動脈剝離。

主動脈位於體內深處，形成主動脈瘤時，大多數患者都沒有症狀，很難察覺，除非是直徑很大的主動脈瘤，才可能因為壓迫周圍器官而出現症狀。若主動脈瘤是位於靠前胸的部位，患者可能出現胸悶、胸痛、呼吸喘；若是位於靠後背的部位，可能出現腰痠背痛、腹脹等症狀，若有以上症狀，建議到心臟血管外科檢查，確認是否有主動脈相關疾病，以利早期發現、早期治療。謝福謙醫師說，「因為沒有明顯症狀，所以很多主動脈瘤都是擴張到很大才被發現。」

主動脈撕裂（又稱主動脈剝離）是什麼？👇👇👇

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主動脈瘤的變大或破裂與血壓有關，血壓越高主動脈瘤越容易破裂，主動脈瘤較小的時候，會建議使用藥物控制，隨著主動脈瘤的直徑越來越大，破裂的風險也愈來愈高，就會建議手術治療。

「如果主動脈瘤長大的速度較快，例如1年長大超過1公分，我們也會建議患者趕快接受手術治療。」陳介夫醫師解釋，「傳統的治療方式，得動手術打開胸腔、打開肚子，把主動脈瘤切除，換成人工血管。近年來發展出主動脈支架置放手術，利用導管的方式，從腹股溝處的股動脈把主動脈覆膜支架送入主動脈，確定位置後再展開支架，讓血流走在主動脈支架裡，不會衝擊主動脈瘤。這種做法的傷口較小，破壞性較小，手術時間較短，病患恢復也比較快。」

謝福謙醫師指出，主動脈剝離是相對急迫的狀況，血流會從主動脈內膜破損的地方灌入主動脈壁，而造成劇烈、撕裂性的胸痛、背痛、腹痛。根據主動脈剝離的位置，會將主動脈剝離分成甲型（Type A）跟乙型（Type B）。當剝離部位包含升主動脈時，稱為「甲型主動脈剝離」，這是相當危急的狀況，每小時會增加1-2%的死亡率，需要緊急開刀，進行開放式手術。當剝離部位侷限於降主動脈時，稱為「乙型主動脈剝離」，因為不會影響通往腦部、心臟的血流，則可以考慮用主動脈支架置放手術的方式來解決。

陳介夫醫師回憶，曾經有位四十多歲的男性患者，在好幾年前就發現有高血壓，但都沒有規則服藥。有天晚上他跟朋友吃完飯，突然感覺胸口好像被撞了一下，之後就開始從後背一直痛到肚子，而且左腳開始發麻，麻完之後就非常非常痛。送到急診室後，立刻幫他做檢查，電腦斷層顯示是乙型主動脈剝離。當時，患者左腳的血壓比上肢的血壓低了60、70毫米汞柱，代表血流嚴重受阻，需要緊急處理。做完主動脈支架置放手術之後，他左腳的疼痛就立刻緩解了，而且手跟腳的血壓也恢復成一致的，幾天後順利出院。

平時沒症狀，一出事就要命的大動脈（照護線上授權使用）

嚴重恐截肢的周邊動脈阻塞

陳介夫醫師說明，下肢周邊動脈狹窄初期，患者會感到腳變得比較冰冷、偶而會感到腳麻，隨著動脈狹窄的程度越嚴重、血液循環會越來越差，其他症狀也會陸續出現，包括疼痛、無力、間歇性跛行等。

「所謂的『間歇性跛行』，是在行走一段距離後，漸漸感到疼痛。」謝福謙醫師解釋，「患者平常在家裡活動可能很正常，但是只要走比較長的距離，可能走了兩百公尺之後，就開始出現跛行的狀況，而必須停下來休息。經過一段時間的休息後，患者又可以繼續走，但是再走兩百公尺，又需要停一下。這是周邊動脈疾病相當獨特的症狀。」

嚴重恐截肢的周邊動脈阻塞（照護線上授權使用）

「再嚴重的話，會開始產生傷口，因為血液供應不足、組織缺血，而形成慢性潰瘍。」陳介夫醫師說，「部分患者甚至會有肢體末梢發紺、壞死的現象，最後可能需要截肢。」若有以上症狀，建議到心臟科檢查，確認是否有周邊動脈阻塞的問題，盡早進行治療。

面對周邊動脈狹窄，務必好好積極改善高血壓、高血糖、高血脂，陳介夫醫師強調，「治療造成粥狀動脈硬化的成因，才是治本之道。而且患者一定要戒煙，才能避免病情迅速惡化。」

謝福謙醫師解釋，周邊動脈疾病初期可先用藥物控制，若狹窄程度較嚴重，就需要介入治療。介入治療有兩類，一類是利用導管在血管腔內進行，包括氣球擴張術、塗藥球囊、血管支架等。另外一類是繞道手術，外科醫師會嫁接一條血管繞過狹窄的部位，讓血流可以順利通過。

血管腔內的介入治療屬於微創手術，醫師會從鼠蹊部將導管放入動脈裡，小心地穿過動脈狹窄的位置，然後撐開氣球擴張血管的管徑。部分患者的血管鈣化很嚴重，無法使用氣球撐開時，可以考慮使用血管內的斑塊旋切裝置刮除較硬的斑塊。醫師也會視狀況決定是否放入血管支架，以維持血管的內徑。

陳介夫醫師說，為了降低血管再度狹窄的機會，可以考慮使用塗藥球囊，在撐開血管時，釋放藥物進入血管壁，抑制細胞增生，有助於延長血管暢通的時間。

倘若延誤就醫，動脈狹窄已太過嚴重，或不適合使用氣球擴張術，就必須考慮繞道手術。

貼心小提醒

肥胖經常伴隨高血壓、高血脂、高血糖等問題，容易危害血管的健康，不容輕忽。這些傷害都在不知不覺中產生，日積月累下來，便會形成大麻煩，從主動脈到周邊動脈都有可能出狀況。

大家要養成規律運動的習慣，維持理想體重，避免高鹽、高油、加工食品，正確保養把血管照顧好！

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：體重過重，動脈恐受害，血管專家詳解】

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