甲狀腺低下︱飲水都肥半餐飯便想睡？甲狀腺低下5症狀戒海藻乳酪

洋洋已經持續好幾個月覺得疲憊，怎麼睡都睡不飽，甚至吃飯吃到一半睏到眼皮睜不開，體重也莫名上升，整個人胖了一圈，去醫院檢查看過很多科別都檢查不出原因，最後檢查才發現是自體免疫性的甲狀性低下──橋本氏甲狀腺炎。台灣綜合醫院主治醫師黃莉棋分享近期的案例，提醒甲狀腺低下常見症狀及高危險群務必提高警覺，定期追蹤、及早治療。



甲狀腺是調節能量代謝重要的內分泌器官，會分泌甲狀腺素，影響兒童的成長發育和智力發展，也會影響成人的新陳代謝速率，因此一旦發生異常就容易引起全身性的代謝問題。

▼甲狀腺低下常見症狀、哪些人是甲狀腺低下的高危險群？（點擊圖片查看👇👇👇）

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「體重一直上升，連喝水也會胖！」黃莉棋分享甲狀腺低下的病患最常反映的問題，就是短時間內體重明顯上升，「前提是飲食和平常一樣，但一個月內增加3-5公斤。」黃莉棋補充，甲狀腺低下的症狀容易被忽略，延誤治療常造成病情加重，以下列出常見的症狀：

1. 體重暴增（一個月至少增加3-5公斤）

2. 全身水腫、虛胖

3. 疲勞、無力、心跳變慢

4. 嗜睡、怎麼睡都睡不飽

5. 便秘



甲狀腺低下高危險群

甲狀腺低下通常發生的原因不會是單一因素，通常是原本的遺傳和體質，加上身心壓力大，很少是因為短時間的碘攝取過量或不足造成，黃莉棋醫師說，常見的甲狀腺低下高危險群如下：

1. 有橋本氏甲狀腺炎（自體免疫性甲狀腺低下）家族史

2. 過去曾因為甲狀腺亢進使用「碘131治療」

3. 曾因甲狀腺結節開刀做「部分性的甲狀腺切除」

4. 因頭頸部腫瘤（如鼻咽癌）曾經受放射線治療的病人



甲狀腺低下發生在年長者及女性的比例又相對較高，如果發現異常一定要及時治療，病情的控制較好。

甲狀腺低下的生活調整

甲狀腺功能不足最常見的治療方式就是口服補充甲狀腺素，黃莉棋說，有的人會需要長期吃，也有人經身心調整、作息正常之後，還是有減藥或停藥的可能性，不需要太擔心。除了藥物治療之外，生活中也要注意飲食中避免高碘食物，如海藻類食物、海產類及乳製品，並且在病情控制穩定時適度進行運動，緩慢增加強度，若不舒服就要立刻暫停，避免有心律不整的狀況。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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