飛蚊症︱閃光黑點3類飛蚊症因糖尿高血壓？視野缺損需就醫恐失明

香港、台灣等地的高度近視患者數在全球可說是名列前矛，因此飛蚊症患者也不少見。但其實，所有「飛蚊症」的病人中，看到的「飛蚊」也不盡相同。這個症狀可大可小，輕微的可以跟它和平共處，嚴重的卻有可能瀕臨失明。



「飛蚊症」是一種自覺症狀，在醫學上則稱之為「玻璃體混濁或玻璃體退化」，它常是因年紀的老化、近視的關係會使得玻璃體逐漸退化，而發生液化凝縮的現象，進而產生一些膠質黏結物或細胞碎屑，這些飄浮的雜物投影在視網膜上，便形成惱人的「飛蚊」。

▼尤其以下幾類人更要特別留神，小心飛蚊來襲（按圖👇👇👇）：

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40歲之後玻璃體開始混濁，出現飛蚊症

台灣彰化基督教醫院眼科主治醫師黃峻峰指出，要了解飛蚊症，就要先明白玻璃體的生理特性。玻璃體位於水晶體的後方，佔整體眼球體積的80%，大小約有4毫升。

正常成人的玻璃體中，沒有血管和神經，以保持玻璃體為清澈透明的光線介質。此外，玻璃體腔也形成一個密閉空間，保持相對穩定的眼內壓，來維持眼球的形狀。但是，40歲開始，部份的玻璃體膠質逐漸液化，少數膠原質纖維和玻尿酸分離，水份被釋出，玻璃體內開始形成空泡（lacunae），膠原質纖維被擠壓成較大的纖維束，呈現出玻璃體的混濁。眼睛前開始會出現透明的小點或是飄浮物，這就是初期的飛蚊症。

飛蚊症主要分為3種，若出現閃光、小黑點或雲霧狀的飛蚊需就醫

一般來說，飛蚊症是老化的一個現象，雖然會造成不便，不過屬於自然現象。台灣中醫眼科醫生林佑彥就指出過，飛蚊症可以分為生理性、退化性以及病理性。其中要屬病理性的飛蚊症最危險，可能會導致失明。

林佑彥介紹，像是視網膜退化、玻璃體退化，都可能導致病理性的飛蚊症。也有可能是全身性的疾病，例如糖尿病的視網膜病變、高血壓視網膜病變、眼中風、黃斑部病變…等，這些都可能急性發作產生視網膜剝離，有失明的危險。

他建議，如果飛蚊症數量突然增加，如滿天黑點、黑絲線；或是合併閃光、視野缺損、視力模糊，就需要就醫。

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生理性飛蚊症可練習和平共處，也可用中醫改善

大部分的生理性、退化性飛蚊症是不用治療的，一段時間適應過後，它們通常會離開自己的視野而漸漸消失。或是，你可以利用簡單方法使它們暫時離開視線，像是試著移動你的眼睛，眼內液體形成波動，而可使飛蚊症離開視線。而上下移動眼球可能更有效的使飛蚊症暫時消失。更多時候，你只要適應、跟它和平共處即可。

而像是玻璃體出血引發的病理性飛蚊症，也有積極的治療方式，像是先口服止血劑三至六個月，使出血吸收，並做雷射治療。

林佑彥指出，也可以從中醫的角度整體思考，改善眼部循環狀況，調整身體機能，有望讓飛蚊症「逆轉」。像是飛蚊是有機會從原本很多很深，進而顏色變淡變淺，由大變小，由多變少，能夠有顯著的改善。

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