尚氣｜梁朝偉養生20年自煮戒夜蒲　蕎麥麵做主餐降血壓凍齡5好處

影帝梁朝偉主演的MARVEL超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》在港上畫數天票房大收。梁朝偉近日接受鄭裕玲Do姐訪問時，提及近20年的健康生活，不但戒夜蒲、勤運動，還注重飲食，以沙律或蕎麥麵作簡單主餐，避免腸胃不適。到底蕎麥麵、沙律是否有助腸胃健康？還有什麼好處？



59歲的梁朝偉以前夜生活不斷，但在20年前開始注重養生，至今過着健康生活。(do_do_cheung@IG截圖)

59歲梁朝偉最近在《尚氣與十環幫傳奇》被觀眾激讚演技一流，他指是從影20多年來的首個大反派角色。近日他接受鄭裕玲Do姐電台節目《口水多過浪花》訪問時，被Do姐大爆他年輕時「喜愛夜蒲」，不過他說生活習慣已改變了，20年前已開始養生。

▼梁朝偉20年來如何養生？他的健康生活習慣是怎樣？（按圖👇👇👇）

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梁朝偉（偉仔）指，自己腸胃較差，很易食物中毒，所以現時多會自己下廚，主要以沙律及蕎麥麵為主食。除了注重飲食，他又會做運動強身健體，尤其喜愛水上運動，在不拍戲的日子會出外玩Mountain Biking、滑水、衝浪或帆船等，享受與大自然接觸的日子，自言生活「很精彩」。

腸胃差有原因？

部分人天生腸胃敏感，每人對不同食物也會產生不同的過敏反應，註冊營養師吳瀟娜（Lillian )指其實大部分都是因為過敏性腸胃，只要吃了刺激腸胃的食物，便出現腹脹、肚瀉等常見徵狀。

Lillian建議，如果腸胃較差應盡量避免吃以下刺激腸胃的食物：

1. 油膩、煎炸食物

2. 辛辣食物

3. 加工食物

4. 味精

5. 果仁

6. 豆類



沙律食材多以新鮮蔬果為主，但因為多是凍食，Lillian不建議每日進食，每次製作時亦必須注意衛生，以防食物中毒。

蕎麥麵好處多，包括降膽固醇、抗衰老、促進新陳代謝等。(Fashion Press)

蕎麥麵好處

常說蕎麥麵是減肥恩物，Lillian指蕎麥其實還有不同好處。

▼蕎麥麵有幾好？（按圖👇👇👇）

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1.高纖低卡助減肥



蕎麥本來屬於全麥，含高纖維又低卡，一碗蕎麥麵熱量只有130千卡，但一碗飯（200克）約260千卡，兩者相差一倍。

2. 促進新陳代謝



蕎麥麵當中的蛋白質可帶來持續飽腹感、抑制食慾，甚至加速新陳代謝、維持肌肉量。

3. 抑制肝臟發炎



蕎麥麵含豐富抗氧化物蘆丁（Rutin），又稱芸香苷，是一種黃酮化合物，能抑制肝臟發炎。

4. 抗衰老



蘆丁亦有助腸道減少吸收膽固醇，去除不良膽固醇，幫助延緩衰老。

▼同場加映：抗衰老食物👇👇👇

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5.減脂肪肝風險



蕎麥麵富含膽鹼，是維他命Ｂ的其中一種，攝入後轉變成卵磷脂及磷脂質。卵磷脂具高度乳化作用有助燒脂，避免脂肪儲存肝臟，從而減低患脂肪肝機率。

低致敏沙律、蕎麥麵配搭

Lilian推介簡單的沙律及蕎麥麵食譜，當中食材更屬低致敏，減輕腸胃負擔。

▼芒吞拿魚藜麥沙律、五彩冷麵沙律食譜（按圖看清👇👇👇）

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Lilian解釋，雖然沙律所用的食材多以新鮮蔬果為主，但因為是凍食，其實不太適合每日進食。(受訪者提供相片)

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